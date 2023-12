A hivatalos ismertető tökéletes kedvcsináló. Nézzük hát! A ​tizennégy éves Aurora Jackson a nővére és annak barátai társaságában indult egy bulizós kempingezésre. A kamaszos alkoholizálással töltött éjszaka után a fiatalok üresen találták Aurora hálózsákját. Hova tűnhetett hatodik társuk, a legfiatalabb lány? Ki látta őt utoljára? Kényszerítették vagy szabad akaratából hagyta el a tábort? Esetleg eltévedt? Felelős valaki az eltűnéséért? Csaknem harminc évvel később Jonah Sheens felügyelőt bízzák meg egy erdőben talált emberi maradványokkal kapcsolatos nyomozással. Hamarosan kiderül, hogy a rég eltűnt Aurora Jacksonra találtak rá, már amennyi maradt belőle. A felügyelő kikérdezi az öt, azóta középkorú felnőttet, akiket még az iskolából ismer, bár ő sosem tartozott szorosan a brancsba. Minél többször hallgatja meg őket, annál megalapozottabbá válik a gyanúja, hogy három évtizeddel ezelőtt nem mondták el a teljes igazságot, és nem mindenki volt őszinte. Nem akarták bevallani, hogy fiatalkorúként rengeteg alkoholt ittak, és hogy szex is volt a dologban? Vagy ennél sokkal nagyobb bűnt hallgattak el? A két szálon futó, két időben játszódó és mesterien elmesélt, a feszültséget mindvégig fenntartó történetből lassan kiderül, mi vezetett Aurora halálához. És az is, mennyit változtak az egykori fiatalok. Vajon ma is annyira összetartó barátok-e? Ki az köztük, aki hazudik?