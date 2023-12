A betlehem évről évre számos érdeklődőt vonz. 2024. január 6-áig, azaz vízkereszt napjáig délután három és öt óra között látogatható a betlehem, ezt követően februárig még a szentmisék idején (előtte, utána, vagy természetesen résztvevőként alatta) is megcsodálhatjuk a Szent Családot és látogatóit ábrázoló, szeretetteljes műgonddal készített alkotásokat.

A Szent Család szobrait vízkeresztkor egyébként kicserélik: a jászolban fekvő Jézus és mellette térdelő szülei alakját január 6-án a Szűzanya ölében ülő gyermek és a mellettük kezeit összekulcsoló Szent József váltja fel.

Fotó: LL

Az alakokat Tóth Ferenc asztalos faragta ki, aki P. Bohnert Valerián, a ferences szerzetesek máriagyűdi kolostorának házfőnöke felkérésére kezdte el a munkát. A betlehemi alakot készítése közben jött a felismerés, hogy ő is ferences szeretne lenni. Be is lépett a rendbe, novíciusként Szécsényben oltárépítő műhelyt hozott létre, később megalakult a pécsi Szent József építőműhely, amelynek vezetője lett, szerzetesi nevén Ernő testvérként. Itt készültek a ma is a ferences templomban látható alkotások.

A pécsi ferences betlehem 2016-ban a Baranya Megyei Értéktárba is bekerült.

Fotó: LL

Fotó: LL