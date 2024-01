A Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál, vagyis röviden BIDF mint a nevéből is látszik egy nemzetközi dokumentumfilmes fesztivál, de ezzel egyben ez Magyarország legnagyobb nézőszámmal rendelkező filmfesztiválja is. A BIDF-et a 2024-es évben is megrendezik, és Pécsen is láthatók lesznek a legjobb alkotások február 1. és 4. között az Apolló Moziban.

A fesztivált tizedik alkalommal rendezik meg, amelynek idei szlogenje: A te országod – A te harcod – A te titkod – A te hited – A te vágyad. Az eseményt egyébként január 27. és február 4. között rendezik meg Budapesten és tíz vidéki városban. Pécsen a szlogen öt kategóriájából négyet – A te országod, A te harcod, A te titkod, A te vágyad – mutat be egy vagy több alkotás.

Az alkotások fókuszában Oroszország, Amerika, Ukrajna, Spanyolország, Izland, India és Kína egy-egy izgalmas és egyedülálló aspektusa áll. A fesztivál megnyitójára február elsején délután fél 6-kor kerül sor a pécsi moziban, amelyet dr. Kunszt Márta civil tanácsnok nyit meg.