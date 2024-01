A Megyei Könyvtár szakembere rengeteg tanulmányt írt, legutóbb pedig 2020-ban jelent meg könyve Itáliából Itáliába – Püspökök, professzorok, poéták címmel. Jövőre lesz 90 esztendős a bölcsész, ám még számtalan nagy tervet forgat a fejében, és jelenleg is látható fotóművészként egy tárlata, az „Erről jut eszembe” – Gondolat­ébresztő Itália címmel a PKK Apáczai Művelődési Házban. A kiállítást január 9-ig lehet itt megtekinteni.

A Csorba Győző-díjas irodalomkutató 2003-ban vonult nyugdíjba, de azóta sem állt le egy pillanatra sem. Közismert például Olaszország szeretete, ahol hosszú időt töltött ösztöndíjas kutatóként és ahová mintegy negyedszáz turistautat vezetett, sőt, pár esztendeje 85 évesen is vitt ki egy csoportot. Mostani kertvárosi tárlatán is dominál az itáliai hangulat, a mediterrán pillanatok, összesen 120 fotón. Erről az alkotó úgy fogalmaz, mindig azt fényképezem le, amiről eszembe jut valami érdemleges. Itt most az olaszos színekre, extrákra koncentráltam, olyan esetekre, ahol egyetlen szóval kifejezhető a lényeg.