Amit A székkészítő biztos elárul a szerzőről, az az, hogy rendkívül jó a stílusa, a történetei érdekesek, olvasmányosak, szórakoztatóak, jól bánik a szavakkal, és egyértelműen ért a feszültségkeltéshez, amit a novemberben megjelent Szemét dolgok című regényében is megtapasztalhat az olvasó.

Őszintén bevallom, hogy amikor kiderült számomra, hogy 13-14 évesek a szereplők, akkor megijedtem, bár nem értem miért, hiszen Harry Potter története is 11 évesen kezdődik. Miután ezen gyorsan túltettem magam, az oldalak csak úgy repültek. Az első pár oldal úgy húzott be, hogy képtelen voltam letenni, és szerintem ebben az is szerepet játszik, hogy az első oldalak olyan érzést váltottak ki belőlem, mint amikor először vettem kezembe Stephen King Tom Gordon, segíts! című regényét.

A történetben Beatrix, azaz Trixy a főhősünk, az ő gondolatait és érzéseit ismerjük meg. Az olvasó vele együtt járja be egy képzeletbeli baranyai falu helyeit, és a környékén fellelhető erdős részeket, miközben régi barátnője eltűnése után nyomoz kutyájával, Mazsival és újdonsült barátjával, Medárddal, azaz Medivel.