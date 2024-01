A községben a farsangi időszakra is készülnek, két tematikus rendezvényt is szerveznek a helyiek számára. Február 3-án, 16 órától a kultúrházban lesz gyerekfarsang és jelmezverseny, majd egy héttel később, február 10-én, 17 órától kezdődik az 5. Nagy Farsangi Vetélkedő a közösségi kávézóban, illetve ha sok csoport jelentkezik, ezt is a kultúrházban tartják. Mint azt a Vásárosbéc Szeretlek oldalon is jelezték, mindkét rendezvényre várják a jelentkezőket, s ezeken bármilyen finomságnak örülnek.