Az eredetileg január 7-én záruló tárlatnak a múzeum január 21-ig biztosít lehetőséget a megtekintésre, így a művészetkedvelők tovább élvezhetik a francia impresszionista mester közel hetven alkotását.

Amint arról az Origo.hu is beszámolt, a jelenlegi kiállítást december 19-ig közel 200 ezren látták A tárlatot a Párizsi Musée d’Orsay és a Musée de l’Orangerie közreműködésével szervezték meg, és több mint húsz külföldi közgyűjtemény kölcsönzött műtárgyakat a Szépművészeti Múzeumnak. A tárlat a művész életét és alkotói fejlődését mutatja be kronológiai és tematikus elrendezésben, beleértve a Szépművészetiben őrzött csaknem harminc Renoir-alkotást is.

A tárlaton megtekinthetjük a Szépművészeti Múzeum által 2019-ben megvásárolt alkotást, a Fekvő női akt (Gabrielle), annak további változataival együtt.

A kiállítás betekintést nyújt a művész portréfestészetébe is. Renoir, a fény és szín művésze, élettel és melegséggel tölti meg portréit. Az impresszionista stílusnak megfelelően élénk színekkel és laza ecsetkezeléssel dolgozott, ezzel teremtve meg azokat a pillanatokat, amelyek azonnal szólítják meg a nézőt.

Renoir portréin általában vidám, optimista hangulat jelenik meg. Gyakran ábrázolta az embereket szórakozás közben, piknikezve vagy táncolva, ebben a környezetben megörökítve alakjainak arcjátékát. Olyan személyek portréit is megörökítette, akik a társadalmi élet különböző rétegeiben helyezkedtek el. Szívesen mutatta be modelljeit és témáit szokatlan szemszögből. Renoir portréfestészetében gyakran jelenítette meg az ábrázolt személyeket körülvevő természeti elemeket, például kerteket vagy a környező tájat. Ez hozzájárult a képek üde, könnyed atmoszférájához.

Előszeretettel ábrázolt női modelleket. Szépségük vászonra viteléhez lágy, kerek vonalakat finom bőrtextúrákat jelentetett meg. Különlegesség, hogy néhány bronzszobor is látható, melyet a különböző műfajok iránt érdeklődő képzőművész Richard Guino szobrász segítségével készített.