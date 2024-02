Anime a nagyvásznon 1 órája

A fiú nem nyugszik addig, ameddig meg nem menti kishúgát

Animék vetítése ritka számba megy a mozikban, így egyetlen alkalmat sem szabad elszalasztani, amikor mégis megtörténik. És most meg is történt, hiszen februárban a Cinema City műsorára vette a Demon Slayer - To the Hashira Training című animát, amelyet február 26-án több alkalommal is vetítenek.

A történet szerint egy titkos szervezet vigyáz ránk, és ha a Kimetsu no Yaiba, a Demon Slayer nem létezne, akkor a földet még démonok uralnák. Ők azonban már nagyon régóta küzdenek az egykori emberi lények ellen, akik haláluk után rendkívüli képességekre tettek szert: erősek, gyorsan gyógyulnak és szinte halhatatlanok. A hegyek között él családjával Tanjiro, amely a démonok támadásának az áldozata lesz. Nezuko, a kishúga azonban túléli a támadást, de különös módon a démoni és az emberi lét között ragad. Tanjiro pedig nem nyugszik, vállalja a kiképzést, éveket tölt a felkészüléssel, és bármire hajlandó, hogy a rettenthetetlen démonvadászok elit egységének a tagja lehessen. A vadászokra váró vizsga azonban még csak a kezdet, elképesztő kalandok várnak a fiúra a démonok, az emberek és a démonvadászok között is. És ő addig nem hátrál meg, amíg meg nem menteni a húgát. A japán alkotást a pécsi Cinema City február 26-án négyszer – 13:45; 16:00; 18:15; 20:30 – vetíti.

