A főhős Cassandra Webb, aki a hétköznapok hőse, hiszen mentőautót vezet New Yorkban. Az életveszély és az életmentés számára mindennapos, de aztán történik valami, ami még az ő, váratlan fordulatokat hozó életében is egészen új, és attól kezdve nem ért semmit. Talán gyorsabb lett, mint bármelyik embertársa? A jövőbe lát? Vadászik rá egy földöntúli képeségekkel rendelkező szuperember? A darabokra tört univerzum összekeveredik a világával, de még szerencse, hogy összeakad néhány vagány New York-i csajjal, és miközben megpróbálnak életben maradni, együtt derítik ki, hogy mi ez az egész.

Február 18-án a pécsi Uránia Mozi kétszer – 18:00; 20:15 –, míg a Cinema City nyolcszor – 10:30; 13:00; 14:15; 15:30; 16:45; 18:00; 19:15; 20: 30 – vetíti az alkotást.