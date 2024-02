Egy hivatalos honlap így írja le a jelenséget: „A S.T.A.L.K.E.R. könyvek egy elképzelt fantasy világban játszódnak. Nehéz jól körül írni, vagy összefoglalni, hogy a sorozat miről szól. Talán nem is lehetséges, mert a S.T.A.L.K.E.R. könyvek egy teljesen önálló, mintegy spin-off regényciklusként működnek. Szinte mindegyik könyv saját karakterekkel és történettel rendelkezik, különböző szerzők tollából, kevés összefüggéssel. Ez abból fakad, hogy a sorozatot csak az alaptörténet köti össze: a könyvek cselekmény egyazon univerzumban játszódik, ám különböző történeteket ismerhetünk meg. Így mások a szereplők motivációi, illetve a kalajdaik középpontjában is más események állnak. Ez az alaptörténet az, hogy a Földre ismeretlen, titokzatos idegen lények látogatnak el. A földönkívüliek nagyon hamar eltűnnek, kapcsolatba sem lépnek az emberekkel, viszont nem nyom nélkül. A Föld azon hat pontja, ahol az idegenek leszálltak, megváltozik. Szokatlan paranormális események kezdenek történni, ezért ezeket a területeket amiket később Zónának neveznek el, lezárják. Persze nagyon sokan be akarnak jutni kalandvágyból vagy azért, hogy az ott hagyott idegen tárgyak összegyűjtésék."

Nos, ebben a világban játszódik a Tisztogatás is. A hivatalos ismertető szerint "Általánosan elfogadott, hogy a Zóna instabil, de még instabilitásának is megvannak a maga határozott alapjai. Így például mindenki tudja, mire számíthat a Kordonoknál, illetve a határt ellenőrző katonaságtól.

A terület egy része Hvorosztyin tábornok parancsnoksága alá került. És az új seprű új módon seper. Hvorosztyin biztos benne, tudja, mit és hogyan kell megszervezni a Lezárt Zónában. A tábornok a saját feje után megy, közben űzi a maga játékait. Ambíciói ráadásul sokkal tágabbak, mint a Határvidék feletti ellenőrzés. Az egész Zónát akarja a hatalmába keríteni."

Különleges kalandban lesz tehát részünk, ha nekiveselkedünk ennek a könyvnek – és ne lepődjünk meg, ha a befejezése után azzal a lendülettel már fordulunk is rá a következő kötetre!