– Kortárs zeneszerző művéhez koreográfiát készíteni nagy megtiszteltetés, de nagy felelősséggel is jár. Dubrovay László Kossuth-díjas Érdemes művész, a Nemzet Művésze elkészítette a Faust részletgazdag szinopszisát, majd arra alkotta meg a monumentális zeneművet. A Faust, az elkárhozott című előadás esetében nem a koreográfiai folyamat részeként íródott a zene, hanem a már meglévő zeneműhöz alkalmazkodva alkottam meg utólag a koreográfiát. Nagyon beszédes volt a táncdráma, de kihívást jelentett színpadra vinni úgy, hogy táncmozgásilag is érthető legyen a közönségnek. Az előadásban olyan karakterek jelennek meg, melyek megformálása a táncművészeink részéről nagyon erős színészi képességeket igényelnek. Rendkívül fontos számomra nem csak a mozgás, hanem a karakterábrázolás is. Sok időt fordítunk a táncosokkal arra, hogy a karakterek megformálásáról beszélgessünk, majd ez befolyásolja magát a mozgást is