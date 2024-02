Sokszínű repertoár 1 órája

Zenére romantikázhatnak a szerelmesek Pécsbányán

Ebben az évben is elérkezett a szerelmesek napja, azaz február 14-e, és a Valentin-nap sok mindenkit megmozgat, ezért nem is meglepő, hogy sok program szerveződött e nap köré. Ebből kivette a részét a Pécsbányai Közösségi Ház is, akik egy Valentin-napi koncerttel készülnek a szerelmeseknek február 14-én délután 6 órai kezdettel.

Czeczon Enikő Czeczon Enikő

Az eseményen a Duó Duende gitáros formáció fog fellépni, amelynek két tagja Fábián Gábor színművész és Dávid Kiss András muzsikus. A duó egy éve alakult meg, akik a latin és cigányos gitáros hagyományok mentén kezdtek el dolgozni, de aztán elsodorta őket a zenélés öröme, és azóta repertoárjukban szerepel flamenco, vers-megzenésítés, kitalált pravoszláv kórus, és saját zenék is saját szöveggel. A koncert után egy kis vendégséggel is készül a közösségi ház, amelynek keretében tojássalátával, tápióka pudinggal, valamint finom teákkal és pezsgővel várják az érdeklődőket. Mindeközben a Pécsbányai Közösségi Ház csapata elindítja adománygyűjtő kampányát, amelynek során pécsbányai gyerekek mozilátogatására és a leendő közösségi kert kerítés-javítására gyűjt. A részletekért keressék fel a koncert Facebook-eseményét.

