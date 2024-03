Dűne 2. - etalon film, mely látványban minden ezutáni sci-finek feladja a leckét

Jézus most homok fölött jár

Elöljáróban el kell mondanom, gyerekkorom óta falom a sci-fiket. Volt néhány klasszikus, ami jobban megfogott, de amúgy ebben a műfajban mindenevő vagyok. Frank Herberttől A dűne és a sorozat további öt kötete volt az egyik csúcs, bár meg kell mondanom sosem gondoltam volna, hogy ebből filmet lehet forgatni. Mert hihetetlenül elmélkedő módon, filozofikus mélységgel írták meg a köteteket, igen kevés benne az akció, a párbeszéd, annál több a leírás, a karakterek belső monológja a legkisebb cselekedeteink indítékairól. Aztán 1984-ben David Lynch (a későbbi Twin Peaks rendezője) mégis megfilmesítette, s még Sting, a rockénekes is játszott benne. Ám sajnos a negatív előérzetem bejött, nem lett veretes mű, meseszerű látványelemekkel, a kezdeti Star Wars űrvitorlásainál is hihetetlenebb űrjárgányokkal. Aztán Denis Villeneuve nemrégiben újra belevágott, s lett is belőle 3 éve egy figyelemfelkeltő mozi. Mondjuk akciójelenetekben ekkor sem dúskáltunk, de ragyogóan átjött a bolygó hangulata, az őslakók és idegenek közötti erőviszonyból fakadó ellentétek, és az a misztikum, amit a bolygó kincse, a fűszer, valamint a „boszorkányos” háttér irányítók a Bene Gesseritek okozhatnak. Szinte életre keltek a személyes gondolatok, és a néző egyre inkább ott látta magát fremenként (őslakos) az Arrakis bolygón, kerülgetve a több száz méter hosszú hatalmas szájú, mindent elnyelő férgeit.

A Dűne 2. úgy érkezett ezt követően pár hete, mint amikor a mazsorett lányok feltüzelik a szurkolókat az éles amerikai kosárlabda nagydöntőre, szóval meg volt ágyazva ahhoz, hogy valami frenetikus fantasztikus világba csöppenjünk. Egy olyanba, ahol a főhős Paul Atreides hercegnek előbb csak élet-halál harcot kellett vívnia a létezésért, majd jöhetett a beilleszkedés az őslakosok közé. Aztán igen látványos gerillaharcok során igazolta a harci vezetői rátermettségét, később már messiás minőségben tetszelgett, miközben maga sem tudta, hogy meddig haladhat az útja a ranglétrán a törzsben és a világegytemben. Természetesen nem kerülte el a szerelem sem, és mondani sem kell, minden akadályt ötösre teljesített. Aztán mindig egy fokozattal magasabbra jutott, mint ahogy azt eredetileg elgondolhatta a film szemlélője. Ennek a filmnek a varázsa abban rejlik, hogy az ember egy pillanat alatt a harcostársának hiszi ezt a fiatal srácot, miközben a történetben valóban igen kemény hadviselés zajlik. Aztán már nem bajtárs vagy vezér, mindenki elhiszi egy idő után, hogy tényleg a próféta érkezett a csúcstechnikával felszerelt ellennel hadakozni.