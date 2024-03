A pécsi Apolló Moziban vetített frankofón filmek már a világ legnagyobb fesztiváljain is bizonyítottak, így most a hazai nézők is véleményt alkothatnak róluk.

Fotó: Laufer László

Az első napon, azaz március 21-én a Bernadette – A főnökasszony című életrajzi drámát vetítik elsőként, amelyben Jacques Chirac volt francia elnök feleségének életébe tekinthetnek be a nézők. Szintén erre a napra tűzték ki a Bonnard – Egy festő szerelme című filmet, amely a címben is szereplő francia festő életét dolgozza fel, és bemutatja Bonnard művészetét és elsöprő szerelmét feleségével.

Március 22-én három filmet is műsorra tűzött a pécsi mozi. Az első a Tánc az élet, amelyben a párizsi opera fiatal sztárjának életébe kapunk bepillantást, aki egy előadás végén súlyosan megsérül, de az élet a kortárs tánc világa felé sodorja. A második és a harmadik filmet egy időben vetítik, így nehéz lesz a döntés, hogy melyikre üljünk be. Az egyik címe a Nemkívánatos személyek, amely középpontjában egy orvosból polgármesterré lett férfi áll. A történet bevezeti a közönséget a törvénytelenség és a korrupció világába. A másik alkotás A férfi, aki vásárra vitte a bőrét címet viseli, amelyben Sam Ali a háború elől menekül Szíriából. Európába szeretne jutni, hogy a szerelmével ott új életet kezdhessen. Hogy pénzhez jusson engedi, hogy egy kortárs művész teletetoválja.

A filmnapok harmadik napjának első vetített alkotása a Kutyáknak és olaszoknak tilos! című animációsfilm, amely a XX. század eleji észak-olasz Ughetterába kalauzolja az embert, ahol nehéz körülmények között élnek az emberek, ezért az itt lakók egy jobb életről álmodnak külföldön. A legenda szerint Luigi Ughetto átkelt az Alpokon, és Franciaországban kezdett új életet. Az unokája visszautazik az időben, hogy megismerje a családi örökséget. A második film a Falcon Lake címet viseli, amely egy kamaszszerelmet mutatja be némi fantasztikummal megfűszerezve.

A Frankofón Filmnapok zárónapján vetítik az Oscar-jelölt Robotálmok című alkotást, amelyben egy robot és egy kutya köt barátságot egymással, illetve az Őszi sanzon filmet, amelynek főszereplői egy sikeres párizsi zenész és egy zongoratanárnő, akik egykoron szerelmesek voltak egymásba, de útjuk elvált, azonban a sors újra összehozza őket.

A filmek pontos kezdési idejéért és további részletekért keressék fel a pécsi Apolló Mozi oldalát.