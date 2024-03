Moziműsor

Apolló (Pécs, Perczel Miklós u. 22.): Téli szünet (17.30), Bob Marley: One Love (18.00), Érdekvédelmi terület (20.00), Keskeny út a boldogság felé (20.00).

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Imádlak utálni (15.00), Dűne: Második rész (17.00, 20.00).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A méhész (17.40, 20.00), Argylle: A szuperkém (14.45, 20.00), Bálnák: A bolygó őrei (13.10, 16.50), Bob Marley: One Love (13.00, 17.30, 20.15), Csábító leckék (14.00), Demon Slayer – To The Hashira Training (Kimetsu No Yaiba) (13.15, 16.10, 18.20, 20.30), Dűne – Második rész (13.20, 14.30, 15.45, 16.45, 18.00, 19.15, 19.45, 20.15), Egy élet (15.30), Emma és a fekete jaguár (15.30), Érdekvédelmi terület (17.45), Imádlak utálni (15.00, 17.15, 19.45), Kutya és macska (18.40), Lefkovicsék gyászolnak (13.00), Madame Web (13.00, 17.50), Semmelweis (15.15), Téli szünet (20.30), Wonka (14.20).

Színház

Janus Egyetemi Színház (Zsolnay V. u. 16.): Csillagszemű – játék és mese az italról (19.00).

Pécsi Harmadik Színház (Hajnóczy J. u. 41.): Mesék a varázsbőröndből (10.00).

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1.): A király beszéde (19.00), Kamaraszínház: Rozsda lovag és a kísértet (15.00).

Turmix

Cella Septichora Látogatóközpont (Sétatér): Világörökségi séták. Fedezze fel az 1600 éves, festett ókeresztény sírkamrák titkait idegenvezető segítségével (15.00).

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): A Modern Műhely alkotóközösség – „Elmozdulás” című textilkép kiállítása. A kiállítás megtekinthető 2024. április 8-ig, hétköznapokon 9-17 óra között. Megnyitó ma (16.00).

JPM Csontváry Múzeum (Janus Pannonius u. 11.): „Kincs, ami van!” című kiállítás. A csaknem 24 kilogramm tömegű, 44080 ezüstéremből álló kincset különleges módon, hat nagy tárolóban és néhány kisebb vitrinben egyenként mutatja be a tárlat. Megtekinthető 2024. március 31-ig, keddtől-vasárnapig 10.00-től 18.00-ig.

Janus Pannonius Múzeum Látogatóközpont (Széchenyi tér 12.): „Ködképek a kedély láthatárán” című kiállítás. A Janus Pannonius Múzeum gyűjteményéből összeállított időszaki kiállítás az egykor Pécsett alkotó 19. századi művészek műveit, pécsi városképeket, valamint a korszak pécsi polgárainak portréit mutatja be. A kiállítás 2024. május 19-ig látogatható (10.00).

Zsolnay Kulturális Negyed (E78 Panorámaterem): Képzőművészeti Szabadiskola – Dr. Németh Pál PhD szobrászművész foglalkozása (17.00).