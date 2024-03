A főműsorok mellett azonban lesznek kísérőprogramok is. Délután 4 és 6 óra között Kátai Rita festi majd az arcokat, de kézműveskedésre is lesz lehetőség, ahol az érdeklődők színezéssel, gyöngyfűzéssel, kincses kosárka-készítéssel, valamint szuperhős-zacskóbáb készítéssel üthetik el az időt. A kisbabákkal érkezők pedig saját felelősségre igénybe vehetik a Baba Ligetet is. És ez még nem minden, mert az esemény keretében lesz sportmező, szépségsarok, egészségpont, fotósarok, és vacsorafalatok is.

Az eseményen való részvétel ingyenes.