Ezen az izgalmas és nem mindennapi társasjáték esten három kínai játékkal ismerkedhettek meg a résztvevők, amelyek a Majiang, a Weiqi és a Xiangqi voltak.

Kínai társasjátékok világában kalandoztak a pécsiek

Fotó: Laufer László

– Tavaly októberben az Irány a PTE! Kultúrfesztre kivittük a Majiang táblákat, amelyek nagyon népszerűek voltak. Ezt a PTE Nemzetközi Igazgatóságtól Szabó Attila is látta, és ezután keresett fel minket, hogy mi lenne, ha a Nemzetközi Évad keretében megvalósulna egy kínai társasjátékest

– mesélte Köves Kitti, a PTE ETK Konfuciusz Intézet titkársági koordinátora.

A három legfelkapottabb kínai játékot játszották az est során

És az esemény meg is valósult. Az estre hozott játékokra pedig azért esett a választás, mert ezek a legfelkapottabb játékok Kínában a mai napig. Közülük főleg a Majiang örvend nagy népszerűségnek. Ez az a játék, ami nem annyira stratégiai, mint a másik kettő, hanem inkább közösségi, szórakoztatóbb jellegű.

A játék megkezdése előtt Köves Kitti röviden mesélt a játékok eredetéről, illetve az alapszabályokról, de ahogy fogalmazott, ez édes kevés ahhoz, főleg a stratégiai játékokhoz, hogy komolyabb szinten tudja őket játszani az ember. Ez az esemény inkább az érdeklődés felkeltésére szolgál.

– A kínai sakk, azaz a Xiangqi sokban hasonlít az általunk ismert sakkra, de vannak különbségek, mint például, hogy máshogy lépnek a figurák, viszont az elképzelés a játékkal kapcsolatban ugyanaz. Valószínűleg a két játék származási helye egyezik

– avatott be minket Köves Kitti.

A Go a kínai Weiqi játék japán elnevezése, és sokan inkább az előbbi nevet használják, és emiatt tévesen japán játéknak hiszik, de valójában Kínából származik, és több mint négyezer éves múltra tekint vissza.

– A játékot íráskelekkel ellátott kövekkel játsszák. Kezdetben ezeket a köveket haditervezéshez használták, és csak később lett belőle játék

– informált minket az intézet koordinátora. – Ez egy nagyon letisztult és elegáns játék. A szabályok egyszerűnek tűnnek, mégis bonyolult, és logikai, stratégiai gondolkodást igényel.

A harmadik játék a Majiang volt az estén, ami teljesen más, mint a másik két játék. Ezt már négyen játsszák, nem ketten.

– Ez nem egy vonalas táblajáték, hanem különböző kis köveket használnak a játékhoz. Szabályaiban mi leginkább a Römihez tudjuk hasonlítani, mert szetteket kell összeállítani

– tájékoztatott minket Köves Kitti.

A kínai társasjátékestre harminchat fő jelentkezhetett, és regisztráltak is ennyien, de olyanok is érkeztek, akik nem regisztráltak be előre.. Ez is azt mutatja, hogy nagy népszerűségnek örvendenek a kínai társasok, éppen ezért a szervezők eltudják képzelni, hogy ennek az eseménynek lesz folytatása.