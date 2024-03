A Pécsi Harmadik Színházban április 19-én, este 7 órakor lesz látható a darab Lovas Rozi főszereplésével.

Lovas Rozi bekukkant városunkba.

Fotó: Földi Imre

– Vannak történetek, amiket mindenképpen el kell mondani. Vannak történetek, amikről lehetetlen beszélni. Ezek néha ugyanazok a történetek. Most egy nő beszél a névtelenek közül, életről, halálról, szerelemről. A férfiak beszédes némaságáról. Egy felívelő és egy lefelé csúszó életpályáról. A gyerekek kiszolgáltatottságáról. Arról a gyilkos labirintusról, amit közösen építettünk, pár ezer évig, fiúk és lányok

– írják az előadás készítői.

– Dennis Kelly jellemző írói eszköze a késleltetés, a feszültség fokozása, a kiszámíthatatlan fordulatokra építő hatáskeltés: aki egy Kelly-darab cselekményét előre elmeséli, az egyéb aljasságokra is képes. A Lányok, fiúk egyetlen ária, bravúros hangnemváltásokkal, egy stand-up tragedy: hiszik-e vagy sem, időnként nagyokat fognak nevetni és a sírás sem kizárt. De ezért járunk színházba, nem?

– teszik hozzá.

Az előadást eredetileg „Girls&Boys” címmel mutatták be 2018-ban Londonban, majd világszerte ismertté vált. A darab egy meg nem nevezett nő szemszögéből elmondott monológ, aki álmai férfijával való találkozásról, házasságról és gyermekvállalásról mesél a nézőknek.

– A díjnyertes angol drámaíró erős, háromdimenziós női karakterre írt történetét most az ország egyik legismertebb és legsokoldalúbb színésznője, Lovas Rozi előadásában láthatják a magyar nézők

– fogalmazza meg a színház.

Az előadás kapcsán a színésznő saját Facebook oldalán is posztolt: – Életem tán legnagyobb és legfontosabb szakmai kihívása lesz ez. Már most is az. Nagyon régóta velem van ez a történet. És közben nagyon sok minden történt velem. Most már bekúszott a bőröm alá is – írta az előadás kapcsán Lovas Rozi.

Lovas Rozi adja elő Dennis Kelly darabját

Játssza: Lovas Rozi

Fordította: Horváth János Antal

Jelmeztervező: Pattantyus Dóra

Díszlettervező: Szabó Márton István

Dramaturg: Németh Gábor

Koreográfus: Molnár G. Nóra

Zeneszerző: Hunyadi Máté és Szendrey-Nagy Olivér

A rendező munkatársa: Szakács Zsuzsi

Rendező: Horváth János Antal