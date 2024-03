Bruckner jubileumi esztendő következik, így a neves zeneszerzőtől is szerepel kompozíció a zenekar műsorában, elsőként a IX. szimfónia. Ezen a koncerten lehetőséget kap egy tehetséges fiatal előadó is szólistaként, Prokofjev II. zongoraversenyét az alig 23 éves izraeli Tom Borrow adja elő. Bruckner mellett a Holokausztnak is évfordulója lesz, a nyolcvanadik s ebből az alkalomból Penderecki európai és Bernstein tengerentúli Kaddisa csendül fel, valamint Korngold Pészahi zsoltára. Jön a Nemzeti Énekkar, a nyíregyházi Cantemus Kórus, Mácsai Pál narrátorként pedig hallható. Monumentális előadás lesz, Bernstein művét például több mint másfél százan adják majd elő. Ha pedig fiatal tehetséges nemzetközi hírű szólista, 2025 januárjában a mindössze 15 esztendős Seohyun Kim hegedűművész hallható, aki a 2023-as Varga Tibor Nemzetközi Hegedűverseny győztese és Henryk Wieniawski hegedűversenyét játssza el. Hallhatunk aztán többek között Gounod, Bartók és Richard Strauss műveket, valamint Csajkovszkij és Beethoven szerzeményt is. Utóbbitól az egyik leghíresebb, legnépszerűbb művét, egyetlen és páratlan hegedűversenyét Viktoria Mullova előadásában.

Az is biztos, hogy az évadzáró koncerten Budapesten és Pécsett egyaránt játékos és vidám zene szól majd.

Ekkor visszatér a pulpitusra Bogányi Tibor, a szólószerepben pedig a horvát, zágrábi Dejan Lazićot láthatjuk, aki Mozartot játszik, valamint zeneszerzőként is bemutatkozik egy scherzóval. Felcsendül továbbá egy igazán tiszta barátságos mű is, Brahms II. szimfóniája. Mindemellett marad még jó néhány titok mindezeken túl a zenekar pécsi programjában, melyekről egy hónapon belül ugyancsak lerántják a leplet. Az viszont bizonyos, hogy minden egyes koncert igazi titokfejtés lesz, mert a komolyzene mindig magában hordoz újabb és újabb továbbgondolásra, elemzésre alkalmas témákat.