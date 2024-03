Mozi



Apolló (Pécs, Perczel Miklós u. 22.): Téli szünet (16.45), Nem halok meg (17.30), Magyarázat mindenre (19.00).

Uránia Mozi – Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Bob Marley: One Love (15.00), Dűne: Második rész (17.00, 20.00).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A méhész (17.50, 20.50), Argylle: A szuperkém (14.45, 20.00), Bálnák: A bolygó őrei (13.10, 16.50), Bob Marley: One Love (13.00, 17.30, 20.15), Csábító leckék (14.00), Demon Slayer – To The Hashira Training (Kimetsu No Yaiba) (13.15, 16.10, 18.20), Dűne – Második rész (13.20, 14.30, 15.45, 16.45, 18.00, 19.15, 19.45, 20.15), Egy élet (15.30), Emma és a fekete jaguár (15.30), Imádlak utálni (15.00, 17.15, 19.45), Kutya és macska (18.40), Lefkovicsék gyászolnak (13.00), Madame Web (13.00, 17.50), Semmelweis (15.15), Téli szünet (20.30), Wonka (14.20).



Turmix



Művészetek és Irodalom Háza (Széchenyi tér 7-8.): Mestersége: Intelligencia – Két erdélyi beszélget. Visky András Kolozsvárott élő író, költő, színházi szakember és Koszta Gabriella színész beszélgetése (19.00).

Tudásközpont (Csorba Győző Könyvtár, Universitas u. 2/A.): 50 éves Pécs és Eszék testvérvárosi kapcsolata. Képek és történetek a testvérvárosi múltból – Az MNL Baranya Vármegyei Levéltára kiállítása (10.00).

Tudásközpont (Universitas u. 2/A.): Zeneműtár. A Zeneműtárban több mint hatvanezer zenei dokumentumot tartalmazó gazdag gyűjtemény várja a látogatókat. Nyitva: hétfőtől szombatig 10.00–18.00 óráig.

Zsolnay Negyed (Herkules Műhely): Argentintangó-oktatás Novák Gáborral (18.00).

VOKE Vasutas Művelődési Ház (Váradi A. u. 7/2.): Vagabond Világjáró Klub. A Bajkál jégvilága, előadó: Szabó Zoltán (18.30).