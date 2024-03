Az intézményben nem csak gondozzák a tehetséget, hanem segítenek kibontakoztatni is azt. Az iskola oktatói úgy fordulnak a gyerekek felé, hogy rögtön megtalálják a bennük rejlő potenciális tehetséget. A Hangadók című programmal pedig az volt a cél, hogy megmutassák a szülőknek, iskolatársaknak, tanároknak, hogy mennyi tehetséges tanuló jár a gimnáziumba.

Tehetséges diákok adtak hangot tehetségüknek a Kodály Gimiben

Fotó: L. L:

Sokszínű produkcióval készültek a tehetséges diákok



A műsor igen sokszínűre sikeredett. Volt, aki szólóban, voltak, aki duóban, de nagyobb létszámú formációk is a pódiumra léptek. És tökéletes kezdéssel indult a Hangadók, hiszen az ABBA Thank you for the music (Köszönet a zenéért) című számával nyitotta meg a rendezvényt Vétek Henrietta. Ezt követően pedig elhangzott a Margaret Island Eső című dala, de a Quimby Most múlik pontosan száma, a USA for Africa formáció ikonikus We are the world című zenéje is betöltötte a Kodály Gimnázium auláját, de olyan népszerű elődóktól is énekltek a tehetséges fiatalok, mint Miley Cyrus és Beyoncé, és arról sem szabad elfeledkezni, hogy sokan saját dalokkal készültek, és hangszeres fellépések is – fuvola, gitárduó – színesítették az eseményt.

– Nagyon sok tehetséges diákja van a Kodálynak, viszont nem tudjuk milyen fórumon megmutatni őket, és egy-egy ünnepség, karácsonyi koncert is le van határolva

– mesélte Béres Andrásné, a gimnázium igazgatója.

– A tanév vége felé ugyan már hagyományosan megszervezzük a Kultúrfeszt eseményünket, amikor is a tehetséges diákok megmutatják magukat, de nagy volt az igény a gyerekek részéről egy másik rendezvényre is, és egy könnyűzenei vonal is erősödik az iskolában. Látjuk, hogy ezen a stíluson keresztül még inkább meg tudjuk fogni a gyerekeket, akik ezáltal lelkesebbek lesznek, és később könnyebben fordulnak klasszikus művek felé.

A gimnázium tanárnője, Gál Éva találta ki, hogy csináljanak Hangadók néven egy ilyen délutáni eseményt, ahol a szülők megnézhetik a gyereküket, a tanárok a diákjaikat egy másféle aspektusból, ami vissza is hat ezekre a kapcsolatokra. És mint kiderült, ez egyfajta önszervező esemény is volt, hiszen a gyerekek önállóan szervezték meg a próbákat, választottak dalokat, szerveződtek csapatba.

Ez az esemény nem csak abból a szempontból jelentős, hogy a diákok megmutathatták tehetségüket, hanem abból is, hogy a tanulók megtapasztalhatták élőben azt, hogyha készülnek egy rendezvényre, akkor oda megfelelően fel kell készülni, valamint a színpadra lépéssel különböző kompetenciákat is elsajátíthattak.

A Hangadók zenei rendezvényen a hangos taps nem maradt el, ez egy igazi örömzenélés volt, rengeteg büszke tekintettel.