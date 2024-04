Az Ormánsági Táncfórum elnevezésű program keretein belül pénteken a drávaszabolcsi általános iskolások láthatták először a Pöndöly Néptáncegyüttes „Barangolás” című, közel egy órás bemutató műsorát. Vasárnap Kémes volt a helyszín, ahol a csoport felnőttjei néhány gyermekkel kiegészülve adták elő a műsort. Az élő zene varázsát a HangaBanda biztosította.

Fotó: MW

Fotó: MW

Ez a bemutató tökéletes képet festett arról, ahogyan a Kárpát-medence magyarlakta területein mennyire változatosak táncaink. A moldvai csángók táncaitól kezdődött, amire jellemzően még a körtáncok voltak előtérben. Nyugatabbra haladva már az erdélyi dialektusú táncokban a páros táncok mellett már a legények virtuozitása is megjelenik és fontos szerepet kap. Szólisták és a teljes csapat is megmutatta ezeknek a különböző szépségeit. A közönség mindkét alkalommal lélegzet visszafojtva, olykor meghatódva figyelte a táncosokat, akikből sugárzott az, amiről az Ormánság Táncfórum programsorozat és egészében a néptánc szól.

A fórum célja, hogy az ormánsági emberek átérezzék azt, hogy az ő hagyományaik és összességében az egész Ormánság is ugyanazt az értéket képviseli, mint tágabb hazánk bármelyik területe. Ezt erősítette a műsor záróblokkja, amiben ormánsági táncanyagot adtak elő a táncosok.

Fotó:MW

Ezzel a küldetéstudattal színezte a műsort Kirch Zoltán, a táncegyüttes néptáncpedagógusának beszédje, aki évekig szakdolgozat formájában is foglalkozott az Ormánság hagyományaival és értékeivel. A terület táncanyagával nem sokat foglalkoztak, ő volt az, aki felkutatta, rendszerezte, majd visszatanította a helyieknek a táncot. A hagyománytisztelet és az identitástudat fontosságát is kiemelte, ezzel erősítve a helyiektől származó értékeket. Ám nem csak a néptánc, hanem a viselet, helyi szokások, mesterségek, építkezési szokásuk is fontosnak számít, amit évről évre igyekeznek erősíteni.