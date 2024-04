Kedvelem az igaz történeten alapuló alkotásokat. Érdekel, hogy hogyan közelítenek meg az alkotók egy komoly témát, és az Epstein ügybe keveredett András herceg esete pont ebbe a kategóriába tartozik. Hatalmas botrány volt körülötte, és mindenki azt kérdezgette, hogy hogyan állhatott barátságban a királyi család tagja egy ilyen személlyel.

Az Epstein botrányba keveredett brit herceg interjúját vitték filmre

A brit királyi udvar ügyei mindig is érdekelték az embereket, amit jól bizonyít A korona című sorozat népszerűsége is. Olyan alapossággal mutatott be történeteket, amelyre addig nem volt példa. A kulisszák mögé láthattunk be általa, és megítélhettük a tetteket.

Az Interjú a herceggel akár lehetne egy epizódja A koronának, de még sem annyira ütős, hogy a részét képezhesse, pedig a téma miatt meglenne benne a potenciál. Az András herceget megformáló Rufus Sewell tökéletesen hozza a királynő kedvencének személyiségét. Egy lélekben még gyermek herceget látunk magunk előtt, aki egyszerre naiv és együgyű, de egy film egy pontján elhangzik, hogy ő mennyire egy kedves és jó emberismerő személy. Ekkor gondolkozunk el, hogyha ilyen jó emberismerő, akkor hogyhogy nem ismerte Epstein valódi arcát.

Viszont a többi színésszel nem teljesen vagyok kibékülve, a történet középpontjába állított három nő, akik úgy mondd megbuktatták ezt a férfit, gyengék voltak. Nem a jellemükre értem, hanem arra, hogy nem voltak árnyalva a karaktereik, nem kaptak igazán mélységet. Azonban személyeik arra pont jók voltak, hogy bemutassák, hogy manapság mennyire gyorsan változik a média, azaz annak feladata és jelentősége. Ugyan azt nem látjuk, de érezzük, hogy a nézők igényei is változnak, szükségük van a bulvárra, és az igenis bulvár, de egyben jelentős, a közt érintő téma, hogy II. Andrást, egy olyan nagyon szeretett személyt belekevertek Epstein ügyébe, és őt is megvádolták.

A botrány kitörésétől egészen az interjúig nyomon követjük az eseményeket

A filmben képet kapunk arról, hogy hogyan készültek az újságírók arra az egy bizonyos interjúra, amelyet végül II. András elvállalt, és megkapjuk magát az interjú jelenetet is, ami ugyan feszült és nyomasztó, de mégis hiányzik belőle valami. És itt körülbelül vége is a filmnek, egy-két jelentet ugyan kapunk a végkimenetelről, de annyi kérdésünk lenne még, de talán ami a filmnézése közben végig a fejemben járt, hogy miért pont Sam McAlister személye áll a középpontban – ő bírja rá az interjúra a herceget és annak kabinetvezetőjét –, miért nem az interjút készítő személyé, vagy maga a botrány áldozataié.

Nem azt mondom, hogy ez egy rossz film, de lehetett volna sokkal, de sokkal ütősebb.

Interjú a herceggel

filmdráma

2024

Netflix