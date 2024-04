2019-ben került a mozikba a direktor Úriemberek című filmje, ami minket be is vonzott a mozikba. Ez volt az első nagyvásznon látott Guy Ritchie rendezés, és hát, ha azt mondom, hogy tetszett, akkor hazudok, mert nemcsak tetszett, hanem imádtam. A történet, a párbeszédek, a poénok tökéletes megkomponálása ez a film. Népszerűségét pedig az is mutatja, hogy 2024-ben elkészült belőle egy melléksztori, egy spin-off sorozat, ami a Netflixen érhető el.

Fotó: CravenA / Forrás: Shutterstock

Nagyon örültem a sorozat hírének, de a lelkesedésem ott kicsit megcsappant, amikor megláttam a kiválasztott színészeket. Annyira más karakterek, mint a filmben szereplők, hogy nem voltam biztos abban, hogy ez így működni fog-e, hiszen Matthew McConaughey a filmben maga a megtestesült veszélyes úriember. Vele ellentétben Theo James egy kicsit vérszegénynek tűnt, de végül elfogadtam a választást, és az elsők között voltam szerintem, akik rögtön le is darálták egy nap alatt a sorozatot, amikor megjelent a streaming-felületen.

Guy Ritchie most is hozta a tőle megszokott stílust és humort

A történetet röviden úgy lehetne leírni, hogy egy angol nemes apja halálát követően megörökli a családi birtokot, valamint egy olyan együttműködést is, amelyben a marihuánának jut a főszerep. Ő ki akar szállni, de ez nem is olyan egyszerű.

Mélyebben nem is érdemes belemenni a történetbe, inkább azt emelném ki, hogy mint minden filmjében, Guy Ritchie itt is nagy hangsúlyt fektet a párbeszédekre. Mondhatni ez adja minden filmjének sava-borsát, valamint a számtalan érdekes karakter, akiket felvonultat.

A sorozat azonosítható egy mesével is, hiszen a főhősnek több próbatételt ki kell állnia, hogy elnyerje méltó jutalmát. A próbatétel itt problémákat takar, és szinte minden részben kapunk egy újabbat, amit minél hamarabb meg kell oldani.

És végül, ha már említettem, hogy aggódtam a szereplőválasztás miatt, akkor azt kell mondanom, hogy végül pozitívan csalódtam bennük, és igenis képesek voltak elvinni a hátukon a sztorit, de erre csakis együtt voltak képesek.