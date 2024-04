A medvehagyma fókuszú esemény április 5-ei sajtótájékoztatóján kiderült, hogy az idei esztendőben már hat helyszínen várják majd az érdeklődőket, akiknek képviselői elmondták, hogy milyen programokkal is készülnek a két napra.

A medvehagyma mindig tökéletes választás

Fotó: Laufer László

Medvehagyma mindenhol és minden mennyiségben

Az esemény egyik helyszíne a Kemencés Udvar és Tájház, ahol a Mecsekhegyhát vidékének hagyományos eszközei és berendezési tárgyai mutatkoznak be, és megkóstolhatók lesznek a kemencében készült péksütemények, de lesz fine dining ételbemutató és egész napos gyerekprogrammal is készülnek a szervezők, amelynek keretében a Madártani Egyesület gyerekfoglalkoztatóját élvezhetik a kicsik, valamint a Magic Team népi játékokat.

Nem meglepő módon a Medvehagyma Ház is helyszíne lett a fesztiválnak, ahol nemcsak a Nyugat-Mecsek érdekességeit, Orfűt és környékét ismerhetik meg az érdeklődők, hanem kalandtúrákon is rész vehetnek, valamint a méhek és a méz is fontos szerepet kap a fesztivál ideje alatt.

Az Orfűi Malmok mióta helyszínévé vált az eseménynek, mindig színvonalas gasztronómiai és kulturális programokkal készül a fesztiválra. Lesz koncert, táncház, kézműves programok, de az idei év legnagyobb újdonsága egy mesés erdei kalandjáték, ami a Medvehangya nagy kalandja címet viseli. Ez a nyomkereső játék, ami Horváth Viktor és Buzay István közös alkotása, gyerekeknek és családoknak is egyaránt izgalmas lehet, és a végén nem marad el a jutalom sem.