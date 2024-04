Mosolygó Sára először Petőfi feleségének eljátszásáról mesélt.

Mosolygó Sára Pécsen született, ahol gyermek- és kamaszkorát is töltötte

Forrás: MW

– Mit szerettél volna kiemelni Szendrey Júlia személyiségéből a szerep megformálásakor?

– Sokat olvastam róla a forgatás előtt, igazán inspiráló karaktert jelentett számomra. Korához képest jóval modernebb, extravagánsabb, mondhatni emancipláltabb nőnek ismertem meg, aki verseket írt, Andersen meséket fordított. Ezt az extravagáns, egyenrangú mivoltát szerettük volna az alkotókkal megmutatni. A filmből látszik, nem egy otthonülő feleség volt, aki nem törődött bele akármibe, hanem hangot adott az álláspontjának.

– Korábban az Együtt kezdtük magyar mozifilmben is láthatott a közönség. Egy korábbi interjúdban olvastam, a filmezéskor jól jöhet, hogy apróbb, finom gesztusokkal és mimikával játszol, ez a Most vagy soha! filmben is érzékelhető volt.

– Igen, a filmezést ezért is szeretem nagyon, mert itt pont ezt díjazzák, fontos a természetesség, és ez a fajta játék áll hozzám a legközelebb.

– Pécsről költöztél Budapestre. Milyen a kapcsolatod a szülővárosoddal?

– Édesapám révén máig kötődöm Pécshez és szoktam is erre járni. Meghatározó hely számomra, hiszen itt születtem, kamaszkoromat is itt töltöttem. Amikor hallok róla, vagy visszagondolok, egy kicsit mindig hiányzik. Persze, örülök, hogy most Pesten élek, hiszen a fővárosban több a lehetőség, így valahol szükségszerű is volt, hogy elköltözzem. De mindig nagy szeretettel megyek Pécsre, olyankor bejárom azokat az utcákat, ahol régen sokat sétáltam.

– A filmezés mellett legalább öt-hat futó színházi produkcióban játszol, több Budapesti előadás mellett Székesfehérváron is. Milyen irányban tervezed a jövődet?

– Jelenleg szabadúszó vagyok, ahova hívnak, ott játszom, ami jelenleg nagyon sokrétű. Kőszínházban a Székesfehérvári Vörösmarty Színházban játszom, de kisebb, alternatív produkciókban is részt veszek, mint például a Nézőművészeti Kft. munkái, de a Játékszín produkcióiban könnyedebb, populárisabb darabokban is dolgozom. A jövőben azonban elsősorban a filmek irányába tervezek, és meg szeretnék próbálkozni nemzetközi vonalon is. Nyilván ez rengeteg munka és nagy kihívás, de mindig, amikor kezdem magam kicsit is komfortosan érezni, akkor szeretem magam olyan helyzetekbe hozni, ami új megmérettetést kínál.

– Egy filmgyártó cégben is dolgozol, hogy kell ezt a munkát elképzelni?

– A céget a párommal, illetve egy másik színművészetis osztálytársunkkal alapítottuk, még a járvány idején. Meg akartuk tapasztalni milyen az, amikor a kamera másik oldalán állunk. Mostanra sikerült profi technikával felszerelkezni, a Most vagy soha! forgatásból kapott díjazásom egy részét is ebbe fektettük. Non Lieu a neve, Marc Augé filozófus nyomán, ami franciául azt jelenti, „nem-hely”. Emögött az áll, hogy egyrészt az egyetemfoglalás idején megtapasztaltuk, milyen a kettéosztottság, hirtelen sehova nem tartozni, illetve a mi generációnk különösen nehezen találja magát. A névválasztás azt sugallja, szeretnénk szellemileg és értékrendben is szuverének maradni. Független filmesekkel dolgozunk, illetve kezdő kisfilmek készítőit is kívánjuk támogatni, akár technikai segítséggel, akár pályázatok elkészítésében, stb. Emellett készítettünk videoklipet és reklámot is, úgyhogy elég szerteágazó a tevékenységünk. A hosszú távú célunk pedig az, hogy egyszer majd saját nagyjátékfilmeket is létrehozhassunk.

–Van konkrét szerepálmod, vagy előadás, amelyben mindenképp ki szeretnéd próbálni magad?

– Konkrét szerep talán nincs, de még rengeteg álmom van, hiszen csak egy éve végeztem a Színművészeti Egyetemen, még nagyon a pálya elején érzem magam. Abban az időszakban vagyok, hogy most habzsolni szeretném a munkát, a szerepeket, a lehetőségeket, úgyhogy leginkább „mindent is” kipróbálnék: sok kihívás és minél több új helyzet elé állítani magam, inspiráló rendezőkkel, színész kollégákkal együtt dolgozni.

Mosolygó Sára Pécsen született

Mosolygó Sára 1997-ben született Pécsett. A Leőwey Klára Gimnáziumból a fővárosba költözött, ahol pesthidegkúti Waldorf iskolában folytatta tanulmányait. A Színház- és Filmművészeti Egyetem színművész szakán szerzett diplomát 2023-ban.

A Most vagy soha! előtt az együtt Kezdtük című mozifilmben is láthatta a közönség. Jelenleg többek között a székesfehérvári Vörösmarty Színházban játszik A kőszívű ember fiai előadásban, de szerepel a Kartonpapa előadásban is a budapesti Szkéné Színházban.