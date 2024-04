Újra találkoznak a kertbarátok a Pécsbányai Kertbarát Klub keretében április 29-én délután 5 órától a Pécsbányai Közösségi Házban. A csoport tagjai között vannak haladók és kezdők is, akik sokat tanulnak egymástól, és időnként útra is kelnek. A legközelebbi célpontjaik Nagyárpád (Szérűskerti Arborétum), ürögi erdőkert, abaligeti permakultúrás kert. A hétfői ülésen a tagok együtt választják ki a dátumokat, valamint előkészítik a Palánta Matiné eseményt is.