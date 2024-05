Ritka történelmi felvételekkel és archív anyagokkal is operál a film, amelyek mesélnek az őslakos kultúra tudatos, évtizedes elnyomásáról, és a törzsek ellenálló képességéről is. Az egyik főszereplő, Aman Lau Lai apó évtizedeken át vezetője volt ennek a küzdelemnek, és történelmük egyik kulcspontján találkozott is a szumátriai kormányzóval.