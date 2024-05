- A zenekarokból több tagot is ismerünk, de hozzájuk nincs olyan személyes kötődésünk, amilyen az Omegához. Azonban, mondhatnánk, velük kezdődött minden, ikonikussá vált dalok sokaságát köszönhetjük nekik, amelyek közül a mi repertoárunkban is jó néhány szerepelt eddig is, szóval egyáltalán nem idegen számunkra ez a terep, s persze a kellő tisztelet is megvan bennünk a legendák iránt.

Hozzátette, a május 4-én, szombaton este nyolc órakor kezdődő koncerten közreműködik Bartha Tibor, aki korábban több Illés-Fonográf produkció részese volt. S hogy valóban generációk találkozásává váljon a színpadon is az este, Mezey Diana, a Madách Színház művésze is a vendégek között lesz, csakúgy, mint a mohácsi Glasovi, akikkel néhány dalt áthangszerelve mutatnak be, valamint a szintén mohácsi Total Brass.

A belépőjegyek közül már csak néhánynak nincs gazdája, jegyek a helyszínen is kaphatóak lesznek.