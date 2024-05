A kórust 1958. október 22-én alapította Dobos László és Tillai Aurél baráti és tanítványi köréből. A tagok tanárok, orvosok, értelmiségek és egyetemi hallgatók.

Az énekkar az ország legjobbjai közé tartozik, akiknek műsora átöleli szinte a teljes kórusirodalmat. Fő céljuk a magyar klasszikusok – Kodály, Bartók, Bárdos – műveinek megismertetése itthon és külföldön, de előszeretettel éneklik a Kodály utáni nemzedékek kórusmuzsikáját is. Európa 20 országában jártak már 65 koncert keretében, köztük Németországban, Olaszországban és Franciaországban.

A 65 éves fennállásukat ünneplő hangversenyen az alábbi műveket adják elő: J.S. Bach: c-moll preludium és fuga, C. Janequin: Sok csoda közt (Ford.:Kerényi György), F.Gasparini: Adoramus te, Christe, J. Brahms: Geistliches Lied, Kodály Z.: Sík Sándor Te Deuma, Tillai A.: Iltalaulu - Finn esti dal, F.Biebl: Ave Maria, Tillai A.: Sonata a 3 (Triószonáta), C.V. Stanford: Beati quorum via, G.Fauré: Cantique de Jean Racine, G.Verdi: Pater noster, W.A. Mozart: Laudate Dominum, J. Haydn:Vollendet ist das große Werk (A Teremtés c. oratóriumból).