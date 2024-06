Varga Miklós énekes mozgalmas nap végén érkezett Baranyába.

Varga Miklós adott koncertet Siklóson június 4-én

Fotó: Löffler Péter

– A nemzeti összetartozás alkalmából Siklóson adta a harmadik koncertet egy nap alatt. Személy szerint miért tartja fontosnak ezt az emléknapot?

– A nyakamban lóg egy medál, ami a történelmi nagy Magyarországot ábrázolja.

1987-ben készült Szegeden, és akkortájt nem igen volt divat a történelmi Magyarország jelképeit hordani. Sokan megállítottak az utcán, ugyanis jó néhányan nem is tudták, hogy mit ábrázol.

Volt, aki rákérdezett, mégis mit akarok ezzel közölni, egyfajta irredenta megnyilvánulás-e ez részemről? Én pedig mindig elmondtam, hogy semmi ilyesmiről nincs szó, csupán annyit akarok mementóul a nyakamban hordani, hogy ezeken a területeken élnek a mai napig is magyarok. Függetlenül attól, hogy a határnak melyik oldalán, milyen ország polgáraként élik az életüket, a nemzetiséget tekintve magyarok. Számomra ez jelenti a nemzeti összetartozást.

– Gyakran lép fel a határon túli magyar területeken. Mit tapasztalt a látogatásai során, s miért tartja fontosnak ezeket a kapcsolatokat?

– Vasárnap érkeztem haza az erdélyi Torockóról. Ez nem a jelenleg is színmagyarnak mondható Székelyföld része, hanem elszigetelt, a román települések által körülvett falucska, mellette még egy másik kis falu van csak, ahol szintén magyarok élnek. Mégis őrzik a kultúrájukat. Ők nem nacionalisták, hanem tiszta szívű, őszinte, igaz magyar emberek. Az elmúlt száznégy év kivetettsége ellenére is őrzik magyarságukat, mert fontos számukra, és gyermekeiket is e szellemben nevelik.

Hallottam olyan kezdeményezésről, hogy érdemes lenne az anyaországi középiskolásokat minél többször elvinni a magyarlakta határon túli területekre. Ezt nagyon jó ötletnek találom, hiszen így azok is, akiknek korábban nem volt sok ismeretük a trianoni események következményeiről, találkozhatnak a kint élőkkel.

Ugyanis előfordul, hogy egyszerűen az erdélyi magyarokat lerománozzák, a felvidéki magyarokat letótozzák, vagy csodálkozva fordulnak hozzájuk, mondván „te milyen jól beszélsz magyarul, román létedre”.