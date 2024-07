A pécsiek már 2016 óta megszokhatták, hogy nyaranta különleges fényekbe borul a belváros. Az első évben még talán gyerekcipőben járt a program, de 2019-ben már egészen varázslatos volt, és az elmúlt években tartották is ehhez a színvonalhoz magukat. A pécsi Fényfesztivál során így kaptak fényfestést a Színház téri, a Király utca egy szakaszán található, a Jókai téri épületek, a Janus Pannonius utcában fényszőnyeg mellett szintén varázsfényekben úsztak a falak, ahogyan Kioszknál fák is. A korábbi években a Széchényi téri Dzsámi minden oldala, a Nádor Szálló, az Irgalmasok templom is kapott megvilágítást. A Kossuth téren a Zsinagóga is díszes volt, a Szent István téri Miasszonyunk-zárdatemplom szintúgy, illetve a Barbakán várároknál Esze Tamás utca új fényes arcát mutatta.

A Fényfesztivál egyik helyszíne, a Színház tér, ahol korábban a falak is rendkívül díszesek voltak - Fotó: Löffler Péter

Fényfesztivál: mire számítottak?

Az idei Fényfesztiválon is a többség nagyjából erre számított, volt aki pénteken este szembesült azzal, hogy jó néhány ingyenes helyszín teljesen megváltozott, hiányozott a díszes varázslat. A „megszokott" térvilágítások máshova kerültek, illetve a hangsúly a belépőt is igénylő tartalmakra terelődött át. Így szóródott szét a fény a 48-as térhez, a Balokányligethez, a Zsolnay-negyedhez. Ezeken a helyszíneken is minőségi, profi produkciók voltak, a rendezvény egészével a probléma elsősorban az volt, hogy gyalogosan egymástól olyan távolságra estek a helyszínek, hogy nem sokan vállalták be az esti sétát, hiszen ha egyszer már sikerült parkolóhelyet találniuk, akkor azt aligha szívesen adták fel.

A Fény útja fizetős része – amelyre a családi belépő 8.000-10.000 forint volt – kapcsán a látogatók kiemelték ugyanakkor a Kórházi téri Jakováli Hasszán Dzsámijának programját, illetve az Árkádban az Entrópia alkotást. Az ingyenes programok közül pedig pozitívum volt, hogy fényszőnyegben úszhatott a Szepesy Ignác utca is.

Ez volt a tapasztalat

Elvitathatatlan, hogy számtalan és sokféle program volt, illetve a kínált ételek, italok minőségére, a termékekre sem lehetett általánosságban komolyabb kritikát mondani. Az árszínvonal nyilvánvalóan pénztárcától, illetve a fizetendő helypénztől is függött.

A rengeteg látogatóból pedig az egész város profitálhatott.

Összességében inkább a szétszórt helyszínekre, az ingyenes programok szűkítésére, azaz az alapkoncepcióra panaszkodtak a pécsiek, a turisták.

Megunták, hazamentek

A város hivatalos honlapján az egyik kommentelő azt írta, hogy a szállodavendégeinek a 75 százaléka már szombaton hazament – pedig vasárnapig kifizette a szállást –, mert unta az egészet, korábban sosem volt még hasonló.

Kutya, baba nem oda való

Lapunk munkatársai is azt tapasztalták, hogy többen kutyával és egészen kicsi gyermekkel, babákkal vettek részt a programokon, holott az egészen erős fény- és hanghatások miatt számukra ez egyáltalán nem volt ajánlott.