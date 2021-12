kosárlabda NB I. 2021.11.18. 13:30

A játék minden elemében fejlődni akar Goldring Gergő

Sok fiatal érkezett ezen a nyáron is a PVSK-Veolia NB I.-es férfikosárlabda-csapatához, akik hétről hétre a B-csoportban is bizonyítanak. Közülük Goldring Gergőnek az élvonalban is hét meccsen bizalmat szavazott Dragan Alekszics.

Négy győzelem és három vereség a PVSK első csapatának mérlege azokon a találkozókon, amelyeken Goldring Gergő lehetőséget kapott. Persze, a 20 éves 194 centis hátvéd inkább a B-csoportban jut komolyabb szerephez.

– Nagyon jól sikerült a beilleszkedés. A B-csapatban többnyire egyidősek vagyunk, így könnyen megtaláltuk a közös témát, az összhang is gyorsan megvolt. Az A-csoportos keretnél, attól függetlenül, hogy van korkülönbség köztünk, nagyon befogadóak voltak. Jóban vagyok mindenkivel. Nagyon jó itt lenni Pécsen – árulta el Goldring lapunknak.

A második csapat remekül kezdte az idényt, még ha legutóbb a Vasas ellen egy súlyos vereségbe szalad is bele.

– Sokan edzünk együtt az A-csapattal, így keveset tréningezünk a B-s kerettel, ami sokszor meg is látszik. A Vasas elleni meccs is azt mutatta, a pályán nincs meg úgy az összhang. Viszont olyan meccsek jönnek, amiket be tudunk húzni, és akkor féltávnál elég jó helyen fogunk állni – vallotta.

Persze az élvonalbeli kerettel való közös munka a hasznára válik. Okosabbnak, tudatosabbnak érzi magát a pályán, és a védekezése is javult. Ezt pedig annak tudja be, hogy edzésen és a meccseken is kiváló játékosokkal találkozik.

– Az A-csapatban szeretnék minél több játéklehetőséghez jutni úgy, hogy kiérdemlem a védekezésben, de még inkább támadásban való teljesítményemmel. A B-csapatnál pedig fel akarok nőni a helyzetemhez, és még több pontot szerezni – jelentette ki.

Játékát a görög Dimitrisz Diamantidiszéhez hasonlította. Elismerte, hogy példaképéhez felnőjön, még sokat kell tanulnia, de szeretne olyan összeszedett és komplett játékos lenni.

