Élvonalba illő rangadó lesz a nyitány

Az NB II. 16. fordulója egy igazi csemegével rajtol el vasárnap, ugyanis már 12.30-kor egymásnak feszül a Szombathelyi Haladás és a Vasas. Már csak a két klub történelme, évtizedes élvonalbeli szerepvállalása is pikánssá teszi az összecsapást, de most még különlegesebb a tét, hiszen ez a két csapat foglalja el a tabella első két helyét, ráadásul mindössze egy pont választja el egymástól a feleket. Hogyha pedig ez nem lenne elég, a Diósgyőr is kész odaugrani hátulról az első helyre.

A vasárnapi program: Vasas–Szombathely (12.30), Nyíregyháza–Budafok, Győr–Békéscsaba, Szolnok–Szeged, Kecskemét–Dorog (mind a négy 13.00), PMFC–III. kerületi TVE, Csákvár–Szentlőrinc, Siófok–Tiszakécske, Diósgyőr–Budaörs, Ajka–Soroksár (mind az öt 17.00 óra).