Azóta rengeteget fejlődött Pécsett a PVSK ikonjának is köszönhetően a kerekesszékes kosárlabda. Ma már saját, méretre készült sportszékekkel űzhetik. A PEAC is felkarolta őket, így egyéb előnyöket is élvezhetnek, valamint a Nemzeti Kosárlabda Akadémia is megfelelő termet biztosít számukra. Ennek eredménye, hogy már Magyar Kupa győzelme is van a PTE PEAC Rolling Basketnak.