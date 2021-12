Kósa Zoltán, a Villány edzője: – Számítottunk rá, hogy a Pécsvárad és a Mozsgó-Szentlőrinc II. ellen is ki-ki meccset fogunk játszani, de sajnos nagyon rosszul jöttünk ki a két mérkőzésből. Majd a Sellye ellen sem tudtunk nyerni, így Bólyba már úgy utaztunk el, hogy ez a három sikeretlen találkozó ott volt a fejekben. A Bóly sajnos teljesen megérdemelten győzött le minket, úgyhogy ez a harkányi mérkőzés pont jókor jött, végre gyűjthettünk egy kis önbizalmat. Nagyon bízom abban, hogy ez elég lesz ahhoz, hogy a Vasút ellen meglepetést tudjunk okozni. Az elmúlt hónapot nézve, nekünk most az 1 pont is jó eredmény, de természetesen ezúttal is nyerni szeretnénk. Remélem, hogy el tudjuk hinni, hogy jobb csapat vagyunk, de rettentően nehéz mérkőzésre számítok.