Idén nem rúgta rá a Pécs a kaput a mezőnyre

A PMFC esetében látható, hogy a tavalyi és az idei idénykezdet nem különbözött annyira egymástól. Persze a Dorog elleni NB II.-es újradebütáló mérkőzés csodálatosan sikerült (4–0), de azt követően egy vereség és egy döntetlen következett. Az első tíz fordulóban 2020 őszén 3 győzelem, 4 döntetlen és 3 vereség volt a mérlege Grabantéknak, amivel a tizenkettedik helyet foglalták el. Csak az után kezdődött a nagy menetelés négy egymást követő 1–0-s sikerrel, a Vasas elleni 0–0-al, illetve pár gólzáporos találkozóval.



A Pécsnek most éppen az nem sikerült, ami tavaly igen, rárúgni az ajtót a mezőnyre. Igaz, komolyabb riválissal kellett szembenéznie, a Szombathely érkezett. Az első fordulós vereséget viszont 3 döntetlen és 1 győzelem követte, amivel az ötödik fordulóban csak egy pozícióval volt hátrébb, illetve két ponttal, mint a korábbi idényben. Bár tíz mérkőzést követően csak 2 győzelem és 3 döntetlen társult 5 vereséghez, a korai nehézségeket maga mögött hagyva viszont 4 győzelmet is bekaszírozott a Pamacs, s ismét megindult volna az élboly után, ha nem jön novemberben a betegséghullám, ami alatt 11 pontot hagyott el.



A legszembetűnőbb különbséget azonban nem a fordulóról fordulóra betöltött pozíció adja, hanem a kapott gólok száma. Míg a Pécs az idény első felében tavaly mindössze tizenegy gólt kapott, addig idén már huszonegyszer bevették Helesfay kapuját. Jól látszik, hogy már kiismerték az ellenfelek a PMFC játékát, s így megtalálták a réseket a falon.

Forrás: Tihanyváriné Osztertag Lilla

A lőtt gólokban nincs nagy különbség. Adamcsek idén egy találattal szerzett csak kevesebbet, szám szerint hármat, de ezt ezúttal hárman érték el mellette, nem csak ketten. Hegedűs, Katona és Bíró is ennyit lőtt. Geiger viszont néggyel is elmarad tavalyi önmagától, ő ötnél tartott a 2020-as idény ezen szakaszában.



Vért frissítettek, és szintet léptek Szentlőrincen

A Szentlőrinc nagy átépítésbe kezdett a nyáron, s ezzel együtt szintet lépett, így 10 fordulón keresztül veretlen volt. Igaz, ebből hétszer ikszelt, azonban így is jóval stabilabb volt, mint az első másodosztályú idényében. A 2020-as szezont ugyanis két győzelemmel, két döntetlennel és hat vereséggel nyitotta. Ez pedig meg is határozta az idény további részét, még akkor is, ha 4–1–5-tel folytatták a szereplésüket. Azt is érdemes megjegyezni, hogy az említett hét döntetlenje során háromszor jött vissza hátrányból a Lőrinc, s csak kétszer fordult elő, hogy az ellenfél egalizált. Ezt követően viszont több kulcsembere is kihagyott meccseket.

Forrás: Tihanyváriné Osztertag Lilla

Keresztes Bencéék teljesítményében látható különbségben is komoly szerepet játszik a kapott gólok száma, hiszen idén húsz mérkőzés alatt nyolccal kaptak kevesebbet, mint az előző idényben. Most csak huszonöt alkalommal kapituláltak. Eközben a másik kapu előtt halálosabbá váltak, Grumics és Harsányi is hat találatnál tart már, míg tavaly Sili három góllal állt a házi rangsoruk élén.