Szinte az első pillanattól kezdve vezette a Telekom Veszprém Komlón, de a bányászok többször is bizonyították, a védekezésük stabilan áll, még ha elől nem is sikerül kihasználni a helyzeteket. Jó negyed óra elteltével már öt gól volt a felek között, de ekkor Melnyicsuk gólja elindított egy 4–1-es rohanást, ami miatt Momir Ilicsnek ki kellett kérni első idejét, míg a lelátó gyakorlatilag felrobbant, pedig a komlói ultrák már előtte is kitettek magukért. Nenadicsék ezt követően is épp annyit hoztak ki magukból, hogy biztos távolságban tartsák a kékeket.

A fordulás után jól kezdett a Komló, de egyenlíteni így sem tudott, ahogy pedig ment előre a találkozó egyre több hiba csúszott a játékába, és szép lassan kinyílt az olló. A hozzáállásra viszont most sem lehetett panasza az ultráknak, még Kilvinger Bálint is összeszedett egy kétperces kiállítást a padról. Az ultrák pedig akkor sem csüggedtek cserébe, amikor már tíz perccel a találkozó vége előtt 7-8 gól volt a két csapat között.

Sport36-Komló–Telekom Veszprém 28–35 (12–15)

Férfi kézilabda NB I., 16. forduló. Komló, 1100 néző. Vezette: Asztalos, Szalay.

Komló: Pásztor I. – Szkokán, Zobec 4, Takács B. 3, Jóga 1, Jerkovics 1, Hoffmann 1. Csere: Granics (kapus), Szöllősi O., GRÜNFELDER 4, MELNYICSUK 6 (1), Orbán B. 1, Sunajko 3, Radics 1, Urbán 3, Vaskó. Vezetőedző: Kilvinger Bálint.

Veszprém: CUPARA 1 – Marguc 3, Khaled 2, BLAGOTINOSEK 1, LUKÁCS P. 5 (2), Ligetvári, Strlek 3. Csere: Corrales (kapus), Lékai 3, NENADICS 5 (1), Nilsson 2, Maqueda 2, ILICS 5, Dörnyei 1, Csányi, Pergel 2. Vezetőedző: Momir Ilics.

Kiállítás: 12, ill. 10 perc.

Hétméteresek: 2/1, ill. 4/3.