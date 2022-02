Az első idei megmérettetést Lakitelken rendezték, amelyen a 2020 elejére összeállt, s most az egyéni ranglista pontszámok alapján a legerősebbnek számító csapat, a Szendrey, Pákai, Fülöp, Trecskó, Major ötös állt komlói színekben az asztalok mögé.

Már a kezdés is jól sikerült a baranyaiaknak, egy szoros mérkőzésen 5–3-al emelkedtek felül ellenfelükön, amit két 7–1-es siker követett a Testvériség II. és a Marosvásárhely ellen. A Vác ellen aztán jött egy újabb kifejezetten nehéz mérkőzés, de azt követően is hibátlanok maradtak Pákaiék, újabb 5–3-as győzelmet értek el.

Az első pontokat a Kecskemét tudta elvenni a Komlótól 4–4-es döntetlennel. Ezt egy újabb magabiztos siker követte, a Józsefvárost 6–2-re verték Trecskóék, azonban a Szegeddel nem bírtak. A vereséget követően azonban a Testvériség I. ellen azonnal javítottak is egy újabb 6–2-es győzelemmel, s végül a Vasi GE elleni iksszel zárták a játéknapot.

A kiváló kezdés azért is nagyon értékes lehet a DÖKE csapata számára, mert a mezőny kifejezetten szoros, s 2019-ben volt utoljára teljes szezon. Persze remélik, idén mind a 4 kört le tudják játszani. Legközelebb áprilisban, a fővárosban játszhatnak.

Az NB I. élcsoportjának állása: 1. DÖKE Komló 20 pont, 2. Testvériség I. 18, 3. Szeged 16, 4. Vác 15, 5. Kecskemét 14.

A teljes NB I.-es keret, illetve Takács Lajos másnap részt vett a 35 fős mezőnyből álló Tőserdő Kupán is, ahol a komlói versenyzők igencsak kitettek magukért. Fülöp Elemér veretlenül teljesítette a versenyt, s már az utolsó előtti körben biztos volt, hogy ő nyeri a tornát. Pákai György végzett mögötte épp Szendrey Tibort legyőzve, aki így hatodik lett. Takács Lajos szintén veretlenül végzett az előkelő negyedik helyen, amivel megnyerte saját kategóriáját is. Trecskó a tizenkettedik lett, Major két ponttal végzett mögötte.

Így két remek teljesítménnyel kezdték a Komlóiak az évet, amivel megalapozták az egész szezont.

A Komló legjobb helyezései a Tőserdő Kupán: 1. Fülöp Elemér, 2. Pákai György, 3. Takács Lajos.