A 18. fordulóval folytatódik a pontvadászat az AutóCity Volkswagen Megyei II. osztályban, ahol szombaton egy, míg vasárnap öt mérkőzést rendeznek meg.



A listavezető PEAC II. az első tavaszi körben pihent, most viszont a pécsiek is belecsapnak a lecsóba, a Pellérdet fogadják a Stadion utcai műfüves pályán. A második helyen álló Nagykozár is otthon szerepel, a Pogányt látja vendégül. A hétvége rangadóját, a Himesháza és az Ócsárd összecsapását elhalasztották júniusra, de izgalmas párharcokból így sem lesz hiány. A Véménd Nagyárpádra utazik a Dianához, a Beremend a Szigetvárral találkozik, a Töttösnek pedig Lánycsókon van jelenése.



Megyei II. osztály, 18. forduló



Március 5., szombat, 16.00



PTE-PEAC (1.)–Pellérd (12.)



Március 6., vasárnap, 14.30



Diana SE (9.)–Véménd (6.), Focivilág Beremend (6.)–BFA Szigetvár (15.), Közműépker Lánycsók (14.)–Töttös (7.), Nagykozár (2.)–Pogány (13.), Szabadszentkirály (11.)–Komló II. (8.)

Elhalasztva: Himesháza–Ócsárd (elhalasztva).



Az állás: 1. PTE-PEAC II. 37 pont, 2. Nagykozár 34, 3. Ócsárd 31, 4. Beremend, 5. Himesháza 30, 6. Véménd 28, 7. Töttös 26, 8. Komló II. 16 (-15), 9. Diana SE 16 (-17), 10. Somberek 16 (-20), 11. Szabadszentkirály 10, 12. Pellérd 9, 13. Pogány 8, 14. Lánycsók 7, 15. Szigetvár 4.