Labdarúgó megye I. 6 órája

Kiütéssel állt az élre a Várad

Több fordulatos találkozót is rendeztek az AutóCity Volkswagen Megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság 26. fordulójában, a Sellye, a PMFC II. és a Lovászhetény is fordítani tudott, az utóbbi háromgólos hátrányból győzte le a Mozsgó-Szentlőrinc II.-t. A Pécsváradnak viszont nem kellett izgulnia, Varga László csapata 12–0-ra ütötte ki a Bodát, Havasi egymaga hétszer köszönt be.

Szabó Dániel Szabó Dániel

PEAC PMFC II.–Bóly 2–1 (0–1)

Pécs, Kovácstelep. Vezette: Ádám J. (Karcagi, Pálfi). PMFC II.: Keleti – Varga B. (Web, 63.), Pólics (Szatmári E., 75.), Bozóki, Szücs B. – Hawkins, Ikladi, Than (Horváth M., 85.), Duraku (Molnár Cs., 60.) – Okorie, Lezsák. Edző: Nagy Gábor. Bóly: Dósa – Pauk, Szíjas, Staub E., Bódis – Zsebe D., Stefán (Jónás B., 85.), Szabó Zs. (Schneider V., 73.), Pókos (Cikora Zs., 84.) – Kutor, Vénosz. Edző: Keibl Ede.

Gólszerzők: Okorie (79., 83.), ill. Kutor (42.). Sellye–Villány 3–1 (0–0)

Sellye. Vezette: Kreskai (Pucsli, Micel-Angyal). Sellye: Berki – Kálmán M. (Orlovics G., 72.), Bizderi, Filó, Nagy K. – Patkó, Somogyi, Szívós, Németh N. (Orsós S., 61.) – Bóka (Takács Z., 85.), Jónás. Edző: Knézics Barna. Villány: Vekkeli – Ulakity M., Rázsics, Tóth O., Farkas B. – Kovács R. (Stiefel P., 15.), Lehota, Welchner – Néma (Ulakity B., 88.), Lovas (Vetési, 78.), Bischof. Edző: Kósa Zoltán.

Gólszerzők: Jónás (65., 72.), Somogyi (89. – büntetőből), ill. Lehota (51. – büntetőből). Mozsgó-Szentlőrinc II.– Lovászhetény 3–4 (3–0)

Mozsgó. Vezette: Takács G. (Korcsmár, Gellai). Mozsgó-Szentlőrinc II.: Gyalus – Pataki (Mozsgai, 71.), Farkas M., Havasi, Basis – Maduka, Mucsányi (Baumhakl, a szünetben), Slavonics, Pretzl – Tóth M., Németh B. Edző: Lóczi István. Lovászhetény: Vecsei – Kozma, Stiefel L., Mészáros T., Pregitzer – Kilinkó (Sztanics, 82.), Berta, Bartal – Prigli (Kolompár M., 87.), Kelemen F., Tóth A. Edző: Bíró Ferenc.

Gólszerzők: Maduka (26.), Németh B. (39.), Mucsányi (45.), ill. Prigli (53.), Berta (60.), Bartal (63., 91.). Pécsvárad R-Bus–Boda 12–0 (3–0)

Pécsvárad. Vezette: Nagy Zs. (Szkrajcsics, Karcagi). Pécsvárad: János G. – Németh A. (Márkvárt P., a szünetben), Bozó (Tóth M., 60.), Krapecz (Őrsi, 60.), Kungl (Szaniszló, 66.) – Temesvári, Kőnig – Takács Á., Reith, Szentes (Spánitz, 66.) – Havasi. Edző: Varga László. Boda: Juhos – Kolat (Szirtes, a szünetben), Kulcsár G., Vajk, Halasi – Kisfalvi, Vajda G. (Csizmadia P., 54.), Laki M., Herke – Paizs, Belina. Edző: Ambrusics Róbert.

Gólszerzők: Kulcsár G. (24. – büntetőből), Szentes (28.), Havasi (32., 50., 52., 56., 60., 66., 73 – az elsőt és a hatodikat büntetőből), Márkvárt P. (54.), Reith (77.), Szaniszló (89.). PVSK–Sport36-Komló 4–1 (1–0)

Pécs, PVSK-Sporttelep. PVSK: Győri – Kiss D., Fiáth, Kutas (Tornyos, 71.), Nagy J. – Pál M. (Farkas L., 83.), Turi, Kerényi (Kántor, 74.) – Városi (Bihari, 83.), Gergye (Lőrincz, 77.), Draskóczi. Edző: Mink Olivér. Komló: Lesnyik – Horváth M., Szigeti, Korbuly, Horváth F. (Fekete, 63.) – Vörös (Dalipi R., 79.), Koronics, Sztruhár (Kis-Varga, a szünetben) – Kardos (Fábos, 86.), Tóth A., Csonka M. (Zsifkovics, a szünetben). Reith Róbert.

Gólszerzők: Gergye (26.), Városi (56. – büntetőből), Pál M. (61.), Kiss D. (83.), ill. Fábos (89.). Gyógyfürdő Harkány– Siklós 1–4 (0–2)

Siklós. Vezette: Bánfai (Ravasz, Gellai. Harkány: Ujvári – Dancsó (Fazekas, 72.). Költő, Halász G., Bognár B. – Füzes, Matyi, Vida, Horváth A. (Kása K., 76.) – Hegedűs M., Szabó Balázs (Farkas K., 72.). Edző: Polgári Csaba. Siklós: Szabó Barnabás – Tésenyi (Peschka, 61.), Keresztes Zs., Obermajer (Bősz, 57.), Tar (Schmidt G., 70.) – Wiesner, Sztojka A., Csernyánszky (Teszárik, 63.), Schmidt P. (Árvai, 75.)– Czibere, Pásztor. Edző: Weinert Zsolt.

Gólszerzők: Bognár B. (52.), ill. Czibere (13., 83.), Pásztor (92). Kétújfalu–Szederkény 0–1 (0–0)

Kétújfalu. Vezette: Hegedüs P. (Hahner, Berki). Kétújfalu: Gali – Pap B., Balaskó, Meretei, Tóth T. – Szalai Sz., Bakó, Kovácsfi, Klózer (Berkics, 63.) – ifj. Varga Z., Pfeiffer. Edző: id. Varga Zoltán. Szederkény: Andorkó – Hidasi, Hideg L. (Mándity, 60.), Spannengerger Márk, Katona – Hodosán, Nagy L.,Bálint Á., Dankó – Liszácz (Tukacs, 76.), Táborosi (Rutaru, 63.). Edző: Tomin Milán.

Gólszerszők: Hoffmann (70.)

Szabadnapos volt: PTE-PEAC. Megyei I. osztály

1. Pécsvárad 24 18 5 1 120–23 59 2. PTE-PEAC 24 18 4 2 89–28 58 3. Mozsgó-Sz. II. 24 17 2 5 79–40 53 4. Bóly 24 13 6 5 60–30 45 5. PVSK 24 13 4 7 57–34 43 6. PEAC PMFC II. 24 11 8 5 69–37 41 7. Siklós 24 12 1 11 51–60 37 8. Lovászhetény 24 11 4 9 56–43 37 9. Villány 24 11 4 9 45–41 37 10. Komló 24 9 2 13 45–51 29 11. Sellye 25 9 2 14 53–61 29 12. Szederkény* 24 8 3 13 25–47 26 13. Boda 24 3 2 19 21–87 11 14. Kétújfalu 25 3 1 21 21–102 10 15. Harkány 24 0 2 22 14–121 2 * 1 büntetőpont levonva Ez következik

A 27. fordulóban a PEAC a Komlót fogadja, a Pécsvárad pedig a Szederkény vendége lesz.

Május 7., szombat: PTE-PEAC–Sport36-Komló (11.00), Lovászhetény–Sellye, Mozsgó-Szentlőrinc II. (mindkettő 17.00).

Május 8., vasárnap: Gyógyfürdő Harkány–PEAC PMFC II., Siklós–PVSK, Szederkény–Pécsvárad R-Bus, Villány–Bóly (mind 17.00). Góllövőlista

47 gólos: Havasi Dániel (Pécsvárad)

23 gólos: Makai Márk (PEAC)

20 gólos: Gelencsér Gergő (PEAC)

17 gólos: Jónás Gergő (Sellye)

15 gólos: Vénosz Soma (Bóly)

14gólos: Miltner Szabolcs (PEAC), Tóth Adrián (Komló)

13 gólos: Berta Zsolt (Lovászhetény), Lehota Bálint (Villány), Takács Ákos (Pécsvárad)



