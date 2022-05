Egy gyengélkedve teljesített ősz után, egy teljesen más arcát mutatta meg Kvanduk János alakulata. A szezon második felében mutatott játék alapján a Mohács a középmezőnyben tanyázna. Kellettek persze ehhez a téli igazolások is, – igaz, már az idény elején is vitte volna őket a vezetőedző – de ha az együttes valamivel több támogatást kapott volna, mint ígéretet, akkor könnyen lehet, a kiesés szele meg se csapta volna a gárdát.

– Újoncként, a klubunk alapvető elvárásai és értékrendje szerinti normális szereplést láthattunk a csapattól a tavaszi szezonban – nyilatkozta lapunknak Kvanduk János, a Mohács trénere. – Ezen a tavaszon a gárda bizonyította, hogy képes lehetett volna egy megfelelő első évre ebben az osztályban. Sajnos a közösségünket komolyan megviselte a helyezés, ami viszont a nyári, őszi eseményekben gyökereztek. Alapvetően mindenki megtud békélni azzal, hogy felelősséggel tartozik a döntései következményeiért. Az már nehezebb, ha mások döntéseiért kell felelősséget vállalni. Mi – az öltözőben – tudtuk, hogy csak rajtot vettünk, sajnos néhányan azt gondolták célba értünk.

Na de a mohácsi szurkolóknak még továbbra is van okuk biztatni kedvenceiket. Nem először fordult már elő az, hogy egy megye I.-es bajnokcsapat nem vállalta a feljutást, így a szövetség alkalomadtán lehetőséget adott a legtöbb pontot szerző kieső együttesnek. Ehhez sok tényezőnek teljesülnie kell, hogy a Mohács is így járjon, de a legtöbb, amit most tehet a klub, hogy a lehető legjobban teljesít a szezon hátralévő részében.

– Nekünk lennének terveink – osztotta meg gondolatait Kvanduk János. – Akik döntenek a csapat jövőjéről remélem, az idén meg is kérdezik, hátha segít nekik a döntéshozatalban. Sok folyamatot indítottunk el az elmúlt évben, ami nem lett volna feltétlenül szükséges, de mind-mind a helyi labdarúgás jövőjébe fektetett munka, ötlet, pénz, vér, verejték volt. Egyelőre három hét az élet.