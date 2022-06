A Pécsi Ritmikus Gimnasztika Egyesület huszonkilenc versenyzővel vett részt az országos döntő I. osztályú megmérettetésein, amire egyedüliként kvalifikálta magát Baranyából. A hétvégén kisgyermek, gyermek és serdülő kategóriákban osztottak érmeket, amikből jó párat el is hozott a gárda a nagyszerű helytállása emlékéül, jutalmául.

A Kristóf Szinta, Hefner Laura, Nagy Édra, Csortos Léna, Lukovics Panna és Czigler Bella alkotta csapat egy ezüsttel gazdagodott, csak a kiemelkedően erős MTK előzte meg. Hasonlóan jól szerepelt az Andrics Dia, Rábel Gréta, Barkóczi Luca, Mandel Adél, Tóth Hanna, Markulia Boglárka alkotta gárda is, amely az ötödik helyen végzett.

Az egyéni versenyek is izgalmasan alakultak a pécsiek számára, hiszen az első nyolcba két versenyzőjük is befért. Kristóf Szinta egészen a dobogóig szárnyalt, a harmadik pozícióba ért oda, míg Hefner Laura a nyolcadik lett.

A gyermek kategóriában, azaz a 2013–2012–2011-ben születettek között is elégedettek lehettek a teljesítményükkel, hiszen az egyik csapatuk bronzérmet szerzett, a másik pedig hatodik lett. A serdülőknél is előkelő pozíciót sikerült elcsípni, hiszen a csapat három MTK-s alakulat mögött a negyedik helyet szerezte meg.

Az biztos, hogy a felkészítők, Hesz Dominika, Ekaterina Dologa, Peti Viktória, Hesz Anna, Somoskövi Zita, Dörnyei Réka és Parádi Viktória is elégedetten, büszkén jöhetett ki tanítványai mellett a csarnokból, hiszen mindent elkövettek, hogy a lehető legjobban szerepeljenek. Emellett pedig már az is látszik, hogy ezek a tehetségek a jövőben akár felnőttszinten is hasonlóan szép eredményekkel örvendeztethetik meg oktatóikat.