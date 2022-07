Zajlik az élet mostanában a Multi Alarm SE tollaslabdaklubnál, élversenyzőjük, az olimpikon Krausz Gergely ugyan a csapatbajnokságon még a színeikben pályára lép, de már Budapesten él és dolgozik. A legnagyobb változások azonban a szakosztályvezetésben voltak az utóbbi hónapokban. Új az egyesületi menedzser titulus, amelyet májustól Bukoviczki Bianka (24) tölt be. Ő utánpótlásedző, sőt idén még versenyez is, ám már csak a csapatbajnokságon számíthatnak rá.

– Az egész életem a tollaslabdacsarnokban pereg le, reggeltől estig itt vagyok – mesélte Bianka. – Az egyesületi menedzser feladata többek között a külső kommunikáció, a kapcsolattartás a játékosokkal, a versenyekre nevezés és a pécsi tornák megszervezése, valamint a létesítmény ellenőrzése. Június 11-én sikeres családi napot rendeztünk, ezen 21 família volt itt, mindenki nagyon jól érezte magát.

A pécsi, Basamalom úti csarnokban egyébként a nyári szünet után ezen a héten indul be újra a szakmai munka. (A teljes leállás idején itt lehetett látni fiatalokat ütővel a kézben, ugyanis itt tartották a magyar U17-es válogatott nyári edzőtáborát, amelyen skót vendégek is részt vettek.) Most már a felnőtt keret is edz, jelenleg külföldi vendégjátékosuk nincs. Van ugyan egy ukránjuk, de ő csak vendégeskedik Pécsett, nem igazol ide. A klubnak csaknem 120 igazolt versenyzője van, velük három edző, Gregor McVean, Tóth Henrik és Bukoviczki Bianka foglalkozik. Az új idényben a szlovákiai Besztercebányán lesz az első versenyük, az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál, ezen a MASE-t Hart Petra és Horváth Csanád képviseli, Tóth Kristóf pedig az U19-es Európa-bajnokságon indul majd. A Magyar Tollaslabda Szövetség hazai versenynaptára még nem készült el, de az valószínűnek látszik, hogy Pécsett lesz októberben a csapatbajnokság első fordulója és novemberben a Multi Alarm-kupa A-kategóriás nemzetközi torna.

– Sok tehetséges fiatalunk van, ezért elsősorban rájuk támaszkodva próbáljuk visszaszerezni az országos csapatbajnoki első helyet, amit a legutóbb kiírásban ugyan elveszítettünk, de korában évekig mi voltunk a legjobbak – mondta Bianka. – Remélem, sikerülni fog.

Bukoviczki Bianka és ikertestvére, Nikoletta (aki egy perccel idősebb a húgánál) 2015-ben igazolt a MASE-hoz versenyzőként. A szintén tollaslabdázó testvére is vele jött Nyíregyházáról, ahol születtek, a szüleik most is ott élnek. Bianka a versenyzést nemzetközi szinten 2019-ben hagyta abba, viszont nem hagyott fel teljesen a sporttal, az országos csapatbajnokságba még most is beszáll. 2020 szeptemberétől utánpótlásedzőként is dolgozik a Multi Alarm SE-nél.