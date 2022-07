Kedd este a HR-Rent Kozármisleny labdarúgócsapatának klubigazgatója, Magyar Márk és Tóth László vezetőedző várta a szurkolókat a sporttelepen található büfében egy kötetlen beszélgetésre.

Ahogy arra már elöljáróban is számítani lehetett, egy családias, jó hangulatú értekezés zajlott több mint egy órán át. A klub képviselői igyekeztek plusz információkkal szolgálni a csapatról, a felkészülésről, az új igazolásokról és a klub terveiről az első bajnoki előtt néhány nappal.

Legtöbben arra voltak kíváncsiak, hogy milyen játékot fog majd mutatni az alakulat a másodosztályban, ugyanis az idei szezon nem lesz sétagalopp, az egészen biztos. Ezenkívül természetesen az érkezőkről esett a legtöbb szó, hiszen a bejelentéseket látva igencsak jól keverte a lapokat a gárda.

Továbbá kiderült, hogy a szurkolók elkísérnék kedvenceiket az idegenbeli találkozókra is. Azt eddigi is lehetett tudni, hogy a mislenyi vezetőség létfontosságúnak tartja a jó kapcsolatot a drukkerekkel, így természetesen ezt az igényt is igyekeznek kielégíteni. Felajánlotta a klub, hogy kezdetben indít egy ingyenes szurkolói buszt a hétvégi mérkőzésre, amely vasárnap 17.30-kor kezdődik Soroksáron.

Aki élni kíván a kínálkozó lehetőséggel, annak jelentkeznie kell az [email protected] e-mailcímen a neve megadásával. A jelentkezési határidő péntek 12.00.