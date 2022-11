A 150 indulóban limitált futamon a versenyzőket nem kevesebb, mint tíz kategóriában értékelik, így biztosan sokan térhetnek majd haza különféle serlegekkel. A három futamon az össz-versenytáv 10,6 kilométer.

A rajthoz állni nem szándékozókat is érinti a verseny, hiszen a környéken emiatt útlezárása is készülni kell. Így november 5-én, szombaton 6–18 óráig teljes szélességében lezárják a pécsi Ranga László utat a Szentkút és Remeterét közötti szakaszon. Vagyis a Magyarürögi, Abaligeti út irányából ezalatt nem juthatunk át Orfű felé, illetve onnan visszafelé. Kerülőút Pécsről a Mandulás (Kemping) felől Lapis és Remeterét felé, illetve ugyanerre vissza. A szentkúti buszfordulót ugyan nem zárják le, ám torlódásra arrafelé is számítani kell.

Bővebb infó és versenykiírás az esemény Facebook-oldalán.