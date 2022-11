A Nemzetek Ligája utolsó fordulóiban megélt élményeket követően egyértelmű volt, hogy egy másik záró pillanatot is a helyszínen kell megtekintenie Löffler Péternek, lapunk fotóriporterének. Egy olyan momentumot, amely futball-válogatottunk elmúlt tíz évének felemelkedését is szimbolizálta egy meghatározó labdarúgónk utolsó címeres mezben lejátszott meccsében. Dzsudzsák Balázs búcsúzott az elképesztő atmoszférájú Puskás Arénában, amelyet meg is énekeltetett a görögök elleni győzelmet követően.

– Nem kellett sokat keresni a pályán az utolsó válogatott meccsét játszó Dzsudzsákot, mert a szőke hajtincseivel kitűnt a mezőnyből, így volt kerek a pályafutása – kezdte a meccset a helyszínen megtekintő kollégánk. – Megható pillanatoknak lehettünk szemtanúi, a tábor mindent megtett, hogy emlékezetes este legyen mindenki számára. Már ezért megérte elutazni a meccsre. Örülök, hogy az előzetes tippem is bejött az eredmény kapcsán.

Hogy stílszerű legyen a 109-szeres válogatott egyedüli csúcstartó búcsúja, a 93. percben a csereként beállt Kalmár Zsolt elképesztő szabadrúgásgólja döntött, ami automatikusan még magasabbra tekerte a hangerőt a nézőtéren.