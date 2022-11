A bajnokságban remekel, azonban ezúttal Bugyin kellett helytállnia a PTE-PEAC futsalcsapatának a Magyar Kupa első fordulójában. Az osztálykülönbség megmutatkozott, így a baranyai együttes magabiztos diadalt aratott, s készülhet az elsőosztályú Aramis ellen.

Bombaformában van az utóbbi időben a pécsi klub, ráadásul osztálykülönbség is volt a két gárda között, ugyanis az Inárcs a harmadosztályban vitézkedik, igaz, ott az élen áll, míg a baranyai brigád az NB II.-ben a dobogó közelében sertepertél. Külön motiváló volt, hogy a győztes a második körben az elsőosztály egyik dobogósával, az Aramis csapatával mérkőzhet meg.

Nem is vette félvállról az ütközetet Élő Tibor legénysége, így gyakorlatilag mindvégig a PEAC akarata érvényesült, ráadásul gólokból sem volt hiány, így ez a találkozó a folytatásra is nagy löketet adhat. Az pedig külön öröm, hogy azok a játékosok is bizonyíthattak, akik az idényben ez idáig még kevesebb lehetőséget kaptak. A lehetőségekkel pedig éltek, így a jövőben még nagyobb merítési lehetősége lesz a pécsi trénernek, ugyanis a spílerek megmutatták, hogy bizony rájuk is lehet számítani.

Bartal Bence, a PEAC egyik alapembere: – Mindenképpen továbbjutásért mentünk, hiszen tudtuk jól, hogy aki továbbjut, az Aramis együttesét kapja, és egy NB I.-es alakulat ellen mindig jó érzés játszani. Kicsit döcögősen indult a találkozó, de aztán belelendültünk, és egy nagyon sima összecsapás lett a vége. Örülök, hogy akik eddig kevesebb lehetőséget kaptak, hozzá tudtak tenni, illetve a két kapusunk teljesítménye is pazar volt. Hétről hétre jó irányba haladunk!

Inárcs VSE–PTE PEAC-R BUILD TRADE 0–9 (0–4)

Férfi futsal Magyar Kupa, 1. forduló. Bugyi. Vezette: Kiss G. (Kondákor, Imrő). Inárcs: Isztolyka – Héger, Simon Zs., Szegedi, Kiss Á. Cserék: Ubornyák, Makádi, Szemán, Kalina, Rutterschmid, Váradi, Apatini, Bandur. PEAC: Molnár M. – Füzes, Tóth M., Bartal, Vénosz. Cserék: Palvek, Udvardi, Szaniszló, Romvári, Szili, Kovács A.,Wilkesz.

Gólszerzők: Palvek (9.), Vénosz (11., 22., 36.), Bartal (16.), Szaniszló (20., 38.), Romvári (26., 33.).

Ez következik (11. 28.): Nagykanizsa–PTE PEAC (19.00).