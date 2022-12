Ebben a naptári évben utoljára léphet parkettre az NKA Universitas PEAC női kosárlabdacsapata a nemzetközi porondon, méghozzá 18 órától hazai környezetben a csoport harmadik helyén álló, török Hatay ellen. Ráadásul egy diadallal biztosan elsőként végezne a PEAC, független attól, hogy a Ramla hogyan szerepel ebben a fordulóban. Némi meglepetésre a török együttes az előző körben alulmaradt a bolgár Beroe otthonában (94–81), ráadásul mindössze nyolc játékossal szállt harcba. Így vélhetően Pécsre is szűk kerettel érkezik majd, főleg úgy, hogy az egyik légiósuk, Markeisha Gatling a Zaragoza csapatába távozott.

A papírforma alapján tehát pécsi győzelem várható, még azok után is, hogy a Sopron átrobogott Jovan Gorec alakulatán. Na meg nem is lehet félvállról venni az ütközetet, hiszen egyrészt láttunk már karón varjút, másrészt pedig minél nagyobb különbséggel nyerne a PEAC, annál kedvezőbb pozícióból várhatná a következő kört, hiszen a dobott, illetve a kapott pontok különbsége is számít.

Jovan Gorec, a PEAC vezetőedzője: – Nagyon fontos mérkőzés áll előttünk! Az Európa Kupa csoportunkban az utolsó meccset játsszuk, és nagy szükségünk van erre a győzelemre, hogy bebiztosítsuk az első helyet a csoportban, és minél jobb pozícióból várjuk a következő kört. A csapat sűrű, nehéz programból érkezik, de ez nem mentség, össze kell tartanunk, és a lehető legjobban kell teljesítenünk ebben a pillanatban.

A veretlenség ugyan a Ramla ellen elúszott, így négy gárda biztosan jobb helyzetből várhatja a folytatást, de így sem érheti panasz a baranyai csapatot. Csütörtökön késő este derül majd ki, hogy a legjobb 32 között melyik csapat lesz az NKA Universitas PEAC ellenfele. Az már most biztos, hogy január 4-én vagy 5-én idegenben kezd a pécsi brigád, míg a visszavágó nagy valószínűséggel a szokásoknak megfelelően szerdán, azaz január 11-én lesz.

Na de addig még egy jó hangulatú összecsapás várható a Rátgéber Akadémián, hiszen a PTE Brass Band zenészei is jelen lesznek a 2022-es év utolsó nemzetközi mérkőzésén, sőt, még a PTE PEAC Cheerleadering Szakosztályának táncosai is parkettre lépnek, ráadásul a belépés továbbra is ingyenes.