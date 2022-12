Nagyszerű idényt tudhat a háta mögött a DÖKE Komló szektorlabdacsapata, hiszen az élvonalban bajnokok lettek, s egyéb versenyeken is remek eredményeket értek el. Nem is meglepő hát, hogy bajnokuk, Pákai György lett idén is az év legjobb játékosa a sportágban zsinórban másodszorra elhódítva az elismerést.

A baranyai versenyző díját a szezonzáró verseny előtt adták át, amelyet a fővárosi Testvériség SE rendezte ebben az évben is követve a hagyományokat. A Tízek Bajnoksága és Palota Kupa pedig ismételten színvonalas megmérettetést hozott. A tornán a szezon legjobb helyezéseit elérő, s az alapján pontokat kapó tíz gombozó játszhat, így garantált az óriási csata. Ebben a megmérettetésben természetesen asztal mögé állhatott Pákai, s a tavalyi idényhez hasonlóan Fülöp Elemér is.

Ahogyan az várható volt, nagyon szoros mérkőzések alakultak ki, apróságok döntöttek. A trófeát ifjabb Farkas Gábor hódította el, aki mögött Pákai és két másik játékos is 1 ponttal volt csak lemaradva. Így Fülöpnek 14 egységével az 5. helyen végzett közvetlen a másodikok mögött.

Nemrég a két komlói között még fordított volt a sorrend, hiszen a Tőserdő Kupán Fülöp nyert, s mögötte végzett Pákai a kiváló mezőnyben.

A számos hazai dobogós helyezés, magyar csapat bajnoki és az év játékosa cím mellett egy romániai egyéni versenyt is behúzott idén Pákai György, egy ilyen szezont pedig nehéz lesz jövőre túlszárnyalni, de az egyesületnél mindenki készen áll a hasonló folytatásra, hiszen nem akarnak újabb kilenc évet várni a következő, nyolcadik bajnoki trófeáig.